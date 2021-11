Buenaventura solicita, nuevamente, que la admitan en la Ley 550

El alcalde de Buenaventura (Valle del Cauca), Víctor Hugo Vidal, presentó nuevamente una solicitud al Ministerio de Hacienda para que le permitan a este distrito especial acogerse a la Ley 550 de 1999, de reestructuración económica.

La decisión fue recibida con beneplácito por los concejales de la ciudad. Wilson Rodallega, presidente de la corporación, afirmó que "el Distrito no es viable financieramente porque registra una acumulación de deudas, lo que ha generado que las cuentas se encuentren embargadas".



En el espacio Café para el Territorio, del programa Buenaventura Cómo Vamos de la alianza Activa Buenaventura, Rodallega calificó la posibilidad de acceder a la Ley 550 “como un respiro financiero y una alternativa económica”.



“Tenemos un promedio de pasivos de 817 mil millones de pesos. El tema de impuesto predial es significativo, solo el 30% de los 119 mil predios registrados está pagando sus obligaciones, y en Industria y Comercio, alrededor del 25 % de las 4 mil empresas están al día. Si no tomamos una decisión el problema puede ser peor”, agregó el concejal.



Por su parte, el economista Ricardo Suárez aseveró que es la segunda vez que el Distrito de Buenaventura solicita un acuerdo de promoción de reestructuración y se convertiría en un precedente nacional porque sería la primera vez que una entidad suscriba nuevamente este proceso.



“Cuando se acogen a la Ley 550 se dan unos efectos inmediatos como la suspensión de las demandas ejecutivas y de todos los procesos judiciales que aquellos acreedores que no han recibido sus pagos interpusieron ante la justicia, es decir es un ‘borrón y cuenta nueva’ que tiene un objetivo final llegar a unos acuerdos”, explicó el experto.

