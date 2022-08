Debido a que el concesionario Unimetro debe pólizas, una compañía de seguros le notificó ayer sábado a Metro Cali la situación. Por esta razón, el ente gestor del MIO tomó la decisión de no permitir la salida de los buses de esa empresa. Sin embargo, hacia las 11 de la noche, la compañía de seguros le dio cinco días más al concesionario para que se ponga al día

(Puede leer: En Cali darán incentivos para construir y mitigar el cambio climático)



Ese plazo se vence el 31 de agosto próximo y si la empresa no paga las pólizas saldrían de la operación del sistema cerca de 29 buses.



El presidente de Metro Cali, Óscar Ortiz, dijo que la seguridad de las personas es una prioridad del sistema y del sector transporte y por eso se tomó inicialmente la decisión de no permitir la operación de la flota de buses de Unimetro.



Ortiz se basa en la Ley 105 de 1993, por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, y que en su artículo 2 establece la seguridad como un principio fundamental del transporte.



En su cuenta de Twitter, Metrocali señaló que si esos buses salen de operación como consecuencia habrá una afectación en la prestación del servicio, pero la decisión se tomaría con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios.

Metro Cali S.A. informa a la opinión pública y a la comunidad en general, que: el día de hoy (viernes 26) se recibió un comunicado por parte de la Compañía de Seguros Mundial, informando la cancelación con fecha de ejecución a partir del día sábado 27 de agosto de 2022🧵👇🏻 pic.twitter.com/h3JhkvFlqs — METROCALI MIO (@METROCALI) August 27, 2022

El mencionado concesionario tiene una mora en las primas de Automóviles, Responsabilidad Civil Autos y Accidentes Personales de más de 438 días, que corresponde a cerca de 1.218 millones de pesos.



(Le recomendamos: Despejada vía a Buenaventura: indígenas llegan a acuerdo con Gobierno Nacional)



Ortiz le dijo a este medio que si Unimetro no se pone al día en los seguros se debe cancelar el contrato de concesión.



En el contrato de concesión número 4, Unimetro tiene definida una flota de buses de 164, pero hoy solo tiene aprobados 50 buses, de los cuales operan 29.



A la inquietud de si los otros tres concesionarios tienen líos con el pago de seguros, Ortiz señaló que "están al día", que en ocasiones tienen dificultades en los pagos a sus trabajadores, pero en las pólizas no tienen problemas.



Ante la posibilidad de que Unimetro no se pueda poner al día, el presidente de Metro Cali indicó que los buses que salgan de operación de esa empresa serán remplazados por los otros tres concesionarios.



El MIO opera con cerca 650 buses en promedio, siendo Blanco y Negro y GIT Masivo los concesionarios más grandes, con cerca de 300 buses cada uno.

Lea más noticias de Colombia



¿Colombia podría tener un nuevo departamento? Así quedaría conformado

La historia de la primera consulta popular por la paz que se realizó en Colombia