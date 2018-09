Por la sequía bajó el caudal del río que surte a la ladera de Cali

Cali está ardiendo. Eso sienten muchos de los ciudadanos al sudar por una temperatura que no ha sobrepasado los 33 grados centígrados en días como el de ayer y o de la última semana.

Hárold González, de la Red Hidroclimatológica de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), dijo que pese a esa temperatura está dentro del rango establecido para un período seco como el de agosto y septiembre.Así mismo recordó que el 8 de agosto pasado, la ciudad tuvo la temperatura más elevada en este año que alcanzó los 34,5 grados.



Esa elevada temperatura también ha venido afectando el caudal del río Meléndez.

Según el ingeniero Francisco Burbano, gerente del área de Acueducto y Alcantarillado de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), esta sequía ha hecho que el Meléndez pase de un caudal de 600 litros por segundo a 100 litros por segundo. Hace dos años, el campanazo de alerta de este río obedeció a la reducción que en ese entonces llegó a los 280 litros por segundo.



El Meléndez abastece a más 120.000 personas en las comunas 18 y 20, a través del acueducto La Reforma, en la parte alta de Cali.



Ante la situación, explicó Burbano, la ladera está recibiendo agua del río Cali, mediante bombeo. Normalmente, el agua en la ciudad se abastece por gravedad. Pero en este caso, Emcali la está enviando del acueducto del río Cali que abastece las comunas 2, en el norte; y 3, del centro, así como a una parte de la ladera.



Hasta ahora, de acuerdo con el ingeniero, el río Cali está surtiendo a los más de 500.000 usuarios en 60 barrios. La planta de potabilización del río Cali en San Antonio tiene una capacidad de producción de 1,8 metros cúbicos por segundo. Pero con el abastecimiento a la ladera, la demanda aumentó a dar agua a más de 620.000 personas.



Burbano advirtió que no hay plan de racionamiento en determinados días como un ‘pico y placa’. Dijo que en caso de el río Cali no dé abasto se acudirá al río Cauca con bombeo.



En la CVC anotaron que pese a las altas temperaturas no ha llegado el fenómeno de El Niño. Según González, la probabilidad de la llegada del fenómeno al final de este 2018 bajó a un 50 por ciento.



