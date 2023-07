Soy comunicadora social, modelo desde los 10 años y siempre he estado involucrada en el mundo de la moda. Soy una persona muy social, perseverante, no descanso hasta conseguir lo que quiero.



Mi experiencia en el modelaje ha sido compleja, ya que al no cumplir con la estatura o el peso muchas puertas se me han cerrado, pero eso no me ha impedido seguir en el modelaje, siempre trato de realizar otras actividades como lo son la fotografía o actuación.

Cuando recibí la noticia que había quedado seleccionada en el casting de la Pasarela de Inclusión, mi emoción e ilusión fueron bastante grandes.



Lloré demasiado de la felicidad. Recuerdo haber llamado a mi mamá y decirle llorando ¡mamá, quedé en la pasarela!



Las dos lloramos juntas porque estar en las pasarelas de Cali Distrito Moda, como modelo, era un sueño para mí.



Siempre había estado en desfiles, pero como espectadora a lo que fue Cali Exposhow.



Ahora Cali Distrito Moda soñando que algún día iba caminar en esas pasarelas y se me cumplió.

María José Lenis en Reinado Mejor Rostro Valle Foto: Reinado Mejor Rostro Valle

Muy feliz súper contenta, sentía que estaba realizando uno de mis sueños y fue caminar en pasarela así no tuviera la estatura o el peso, Cali Distrito Moda, Pasarela de Inclusión y la marca que confío en mi, Zorro Gris, me dieron la oportunidad de recorrer la pasarela.



Que cuando estaba ahí parada en backstage mirando lo que pasaba al rededor escuchando lo fuerte que sonaba la música y ver que era mi turno sentí como una felicidad inexplicable.



Me decía a mí misma, viste María José, viste que si podías llegar donde estás, motivo de mucho orgullo y perseverancia.



Y que seas lo que seas o hagas no descanses hasta lograr tus sueños siempre llegarán en el momento indicado.

