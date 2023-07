La realización de la Feria de Cali, en pandemia por el covid 19, se hizo mediante plataformas tecnológicas, canal de televisión y con otros elementos ante el aislamiento por el virus que paralizó el mundo.



La Procuraduría considera que el alcalde Jorge Iván Ospina incurrió en una falta grave cometida a título de culpa gravísima, y su secretario de Culutra, José Darwin Lenis Mejía, en falta gravísima a título de culpa gravísima.



Es el quinto acto del ente de control que relaciona a Ospina en los últimos meses. Desde sectores políticos cercanos al gobernante se asegura que detrás están partidos como el Centro Democrático.

La Procuraduría cuestiona que se haya destinado un presupuesto sin que se re hubieran adelantado los estudios para ejecutar ese gasto.



En un comunicado, la Procuraduría señala que "de acuerdo con la investigación, al parecer, el convenio firmado entre la ciudad y Corfecali para su organización se habría firmado por 11.955 millones de pesos, sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor, pues fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores".



Anota que eso se hizo "sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia del covid-19″.

El organismo de control considera que pudo haber apresuramiento del Alcalde y la

Secretaría de Cultura, por lo que también eleva cargos a José Darwin Lenis.



la Contraloría dispuso embargo a las cuentas y bienes del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

La Procuraduría considera que no se adelantaron estudios previos para determinar los precios de los eventos y se aplicaron los que correspondían al pasado cuando no había aislamiento.



Para esa entidad, el alcalde Ospina habría incurrido en una presunta omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación, que estaba en cabeza del secretario Lenis.



En ese sentido no habría advertido los ajustes contractuales por tratarse de un evento virtual.



Al abrir la investigación, en noviembre del año pasado, la Procuraduría anticipaba que “no ve justificable el valor mencionado con la celebración que se transmitió por televisión y los canales oficiales virtuales de la Alcaldía de Cali; considera que se mantuvo el valor de una feria presencial”.

