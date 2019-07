Por falta de apoyo, Roberto Rodríguez declina aspiración a la Alcaldía

La falta de avances en las encuestas y las diferencias internas alrededor de la aspiración del hoy concejal Roberto Rodríguez habrían llevado a que renunciara a su aspiración.



Rodríguez buscará quedarse en la curul de la corporación municipal. La renuncia protocolaria es esperada por directivas del partido uribista, que quiere gobernar en la capital del Valle y piensa en otro candidato.

El pasado domingo 17 de marzo, el Centro Democrático (CD) decidió apoyar la aspiración de Roberto Rodríguez a la Alcaldía.de Cali. En el acto participaron el expresidente y senador Álvaro Uribe y los también congresistas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Gabriel Velasco y Christian Garcés.



Desde esa ocasión, Rodríguez dijo que se haría luego una evaluación para ver cómo se estaba moviendo la campaña.



En las encuestas, el candidato no aparecía entre los primeros lugares. El propio Rodríguez habría planteado que se requería una alianza para alcanzar una opción ganadora.



Rodríguez habría señalado que el partido no lo acompañó a través de sus bases ni líderes, algunos de las cuales han estado cerca de otras campañas.



Sin embargo, en el partido se asegura que sí se le dio el respaldo pero no se fortaleció la candidatura. Su nombre ahora irá en la lista para repetir en el Concejo.



En los corrillos políticos se dice que los uribistas terminarían apoyando a Roberto Ortiz. Algunos estarían con Alejandro Eder, quien no sería carta plena por tener el respaldo de Sergio Fajardo, excandidato a la Presidencia de la República.