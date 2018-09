Para frenar delitos en Palmira piden hasta revocar detenciones en casa

Autoridades, en un consejo de seguridad encabezado por la Gobernadora, acordaron una nueva arremetida contra el crimen organizado y la delincuencia en esta ciudad del Valle del Cauca.

El apoyo de las Fuerzas Urbanas Especiales a los operativos fue acordado en el consejo de seguridad presidido por la gobernadora del Valle. Dilian Francisca Toro, al lado del alcalde de Palmira, Jairo Ortega Samboní.



La mandataria departamental señaló que "creemos que falta una articulación mayor y un trabajo conjunto en ciertas comunas como la 1, 4 y 7, que debemos mejorar, y en eso estuvimos de acuerdo. Se va a hacer una estrategia, vamos a trabajar articuladamente como siempre, el Ejército, Policía, vamos a llevar las Fuerzas Urbanas Especiales a Palmira y con esa integración va a hacer posible que podamos disminuir el delito en Palmira, sobre todo los homicidios que en este momento nos han aumentado”.



Ortega dijo que “queremos llegar más allá, he propuesto los comités de convivencia por barrios, los comités de seguridad y justicia porque si no hay justicia no hay seguridad. A pesar de todo el apoyo de nuestro Ejército y de nuestra Policía Nacional falta más”.



Así mismo, se trabajará para revocar la prisión domiciliaria, porque se ha comprobado que se sigue delinquiendo desde los domicilios, por eso “invitamos a la Presidenta del Tribunal Superior de Buga para que nos apoye las revocatorias de algunos de los delincuentes que están en Palmira en las domiciliarias y que están cumpliéndolas o siguen delinquiendo desde sus casas, eso es muy importante”.

En ese sentido, Ortega considera que “hay que mirar que todo el proceso en el sistema penal se lleve a cabo cuando una persona ha cometido delito, y más cuando una persona es tan reconocida por tantos delitos que ha cometido, eso no lo podemos permitir y por eso mis ojos se colocaron en la Gobernación para la seguridad de Palmira”.

Autoridades civiles y militares en reunión de seguridad en el Palacio de la Gobernación del Valle.. Foto: Archivo particular, Gobernación del Valle

La Gobernadora destacó que “el Alcalde ha venido trabajando socialmente en varias comunas que son bastante álgidas en el tema del delito y ha puesto a disposición de los palmiranos tecnología importante para poder capturar en el momento en que se necesite a estos delincuentes”.



El Alcalde dijo que "Lo hemos hecho, dijo el alcalde y, sin embargo, “a pesar de toda la inversión social que venimos haciendo en educación, recreación, deporte y cultura, en capacitar a los jóvenes en alto riesgo, volverlos gestores, promotores de paz en sus barrios, los resultados han sido muy mínimos”.