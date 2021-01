Falleció patrullero de la Policía en Popayán por covid-19

En Popayán hay consternación tras el primer fallecimiento de un uniformado de la Policía Nacional por covid-19.

Se trata del patrullero Dany Jesús Vásquez Cometa, quien, pese a la ardua tarea por parte del personal médico de mantenerlo con vida, falleció en horas de la madrugada de este sábado.



El patrullero, que se desempeñaba como paramédico y conductor, había sido hospitalizado desde el pasado 13 de enero en el hospital Susana López de Valencia de la capital caucana.



“Su ingreso se dio por un cuadro gripal. El compañero trabajaba en sanidad, era conductor de la ambulancia”, explicó el coronel Boris Albor, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán.



El patrullero integró la institución por 14 años y perteneció también a la Banda de Paz que engalanó los recorridos de Semana Santa en la ‘Ciudad Blanca’. Era padre de dos pequeñas niñas.



“Con profundo dolor nos enteramos de la repentina partida de Dany Vásquez, a quien conocí personalmente. Este héroe de la patria no ganó la batalla contra el covid-19. Solidaridad y fortaleza a su familia. Descansa en paz Dany”, expresó el concejal William Campiño.



En todo el departamento, la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) es este domingo del 91,4%.



En las últimas horas, la secretaría de salud del Cauca, procedió a declarar Alerta Roja hospitalaria en Cauca, debido al alto índice de ocupación UCI (87.8%).



“La situación en Popayán es crítica. Este fin de semana estamos en confinamiento general y a partir de la próxima semana empezamos con pico y cédula”, dijo Óscar Ospina, secretario de Salud de Popayán.



El confinamiento se inició desde las 8 de la noche del viernes 15 de enero e irá hasta las 5 de la mañana del lunes 18.



En las noches también habrá toque de queda los fines de semana, así lo decretó el gobernador Elías Larrahondo, quien se aisló por sospecha de contagio.



“Por haber tenido contacto cercano con personas que dieron positivo para covid, he tomado la decisión de autoaislarme de manera preventiva, me haré la prueba y tomaré todas las medidas conducentes para que el cerco epidemiológico nos dé la posibilidad de evitar que se contagien otras personas en caso de ser positivo”, señaló el mandatario departamental a través de sus redes sociales.



