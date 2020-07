Por covid-19, Alcalde de Palmira no fue al funeral de su papá

“Estoy golpeado anímicamente, pero debo ser responsable como alcalde y evitar cualquier foco de contagio. Estoy bien de salud y soy asintomático. Así que esto me obliga a tomar unas decisiones extraordinarias”.

Con estas palabras, el alcalde de Palmira, Óscar Eduardo Escobar, señaló que se mantiene analizando la situación de su municipio frente al covid-19 que lo contagió, en medio de la tristeza por el fallecimiento en la madrugada del jueves, de su papá, Óscar Marino Escobar, de 97 años. Pese a no mostrar tos, dolor de cabeza, fiebre o problemas al respirar señaló que en su historia clínica aparece que ha padecido asma. Indicó que debido a la cuarentena no podía asistir el sepelio de su progenitor.



“Yo me había hecho una prueba rápida y había dado negativa. Estuve en la mañana del jueves, en el sepelio, donde hubo todas las restricciones”, dijo al explicar que la velación terminó siendo virtual. “Quiero aprovechar lo que me está pasando para reflexionar y debo decir que el día de hoy (ayer) en Palmira ha sido el de más casos de covid-19: 12 y yo soy uno de ellos. Ahora somos 185 los contagiados”, añadió Escobar, quien debe guardar 14 días en aislamiento preventivo.

Su historia es una de las que toca a funcionarios. Esta semana se reportaron cuatro funcionarios contagiados del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), entre ellos, el director Carlos Calderón. Según Calderón, el 23 de junio se practicó una primera prueba y fue positiva. En abril había dado negativo. Su estado de salud sigue evolucionando sin inconvenientes y en su hogar. “Esto significa, el desarrollo intenso de trabajo en casa y la virtualidad, y la toma de pruebas a todas las personas potencialmente en riesgo”. El alcalde Jorge Iván Ospina ordenó el cierre del edificio donde funciona el Dagma, así como la Contraloría y la Secretaría de Vivienda.



En la Alcaldía de Jamundí, su titular, Andrés Felipe Ramírez, se sometió a pruebas, luego de tres casos de coronavirus en las últimas dos semanas: dos funcionarias y un escolta de una de ellas. Ramírez dio negativo.



En marzo, el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, dio positivo en la prueba de coronavirus tras llegar del exterior.



Ayer, autoridades sanitarias del Cauca confirmaron 19 personas contagiadas en la Tercera División del Ejército, en Popayán.



El secretario de Salud de esta ciudad, Óscar Ospina, refirió que el pasado 21 de junio, se informó sobre la hospitalización de un soldado procedente de Tumaco, en Nariño, por supuesto contagio. Entonces, se recomendó aislar a todos.



CALI