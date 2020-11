Mauro Bastidas vive otra tragedia: tiene covid y dice estar 'muriendo'

Después de sobrevivir a un disparo en el rostro, durante un intento por robarle un celular, el actor y cantante Mauricio Bastidas vuelve a vivir una nueva tragedia: la del coronavirus, que lo tiene en una cama de hospital y en difíciles condiciones de salud.

El artista caleño, a quien muchos conocieron en la pantalla chica con el personaje de Pvc, en la producción ‘Tres milagros’, reveló a través de Instagram que se encuentra en un hospital de la ciudad, con fiebre alta, los pulmones inflamados y dificultad para respirar.



Bastidas aseguró que la atención en el centro hospitalario no era la mejor y que no le estaban brindando la atención adecuada.

“Pareciera que el propósito de uno esta acá es deteriorarse más. Necesito que se sepa que no hay prontitud para los exámenes. En vez de mejorar estoy más deteriorado, no hay resultados, no hay un especialista, me atienden enfermeros, tal vez amables… Me estoy muriendo y a nadie le importa”, expresó inicialmente el artista.



La publicación, que se viralizó, al parecer tuvo resultado, debido a que en un nuevo video que publicó en la misma red social, admitió que la atención había mejorado.

“A veces nos toca acudir a la denuncia para obtener resultados, es lo que yo aprendí, nunca me quedo callado y surtió efecto. Me están atendiendo muy bien, me están dando la atención que merezco. Todos merecemos una buena atención, no porque sea yo, todos merecemos una atención digna. Hago esta denuncia pensando en ustedes, porque si a mí me hacen caso, a ustedes también les hacen caso”, dijo.



Y agregó: “Me siento un poco mejor, ahora están pendientes de mí. Me dio rabia, acá hay unos 40 pacientes por covid y esa pobre gente no alega, no dice nada”.



