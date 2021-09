Polémica por captura en Cali de firmante de la paz

Una polémica generó la captura por la Policía de Harold Ordóñez Botero, uno de los firmantes de los acuerdos de La Habana y que ahora es sindicado de ser supuesto integrante de las disidencias Adán Izquierdo de las Farc.

El mismo director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, anunció en la tarde de ayer la captura de los alias 'Óscar' (Harold Ordoñez Botero) y Elkin', de quienes aseveró son supuestos integrantes de las disidencias Adán Izquierdo de las Farc.



El general indicó que alias 'Óscar' estaría involucrado "en actividades ilícitas como narcotráfico, homicidios y extorsiones perpetradas en Tuluá, Sevilla y Bugalagrande" y que un juez le impuso medida de aseguramiento.



Sin embargo, Elmer José Montaña, abogado defensor de Ordóñez Botero sostuvo que lo dicho por el general Vargas no es cierto, pues al momento de su anuncio la juez que lleva el caso decretó un receso y no tomó ésa decisión.



Montaña señaló que en el proceso de reconocimiento Ordóñez se les pareció por la cejas y la nariz a otro hombre. Recordó un 'falso positivo' que tuvo en prisión por la nariz a Sigifredo López, diputado sobreviviente a la masacre de 11 asambleistas.



Con relación a que el juez ordenó medida de aseguramiento a su defendido, Montaña le solicitó al general Vargas aclarar cómo obtuvo dicha información porque la juez que lleva el caso no ha anunciado alguna decisión al respecto.



Ordóñez Botero fue capturado en Cali el pasado 29 de agosto.



Según Montaña, los registros que proporciona Google de los movimientos del teléfono móvil de su cliente durante los días en que alias 'Óscar' habría cometido los referidos crímenes, demuestran que Ordóñez se encontraba trabajando como contratista de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación de la Gobernación del Valle o adelantaba los estudios de maestría en la Universidad Javeriana de Cali.



CALI

