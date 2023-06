Una fiscal especializada y un juez de Cali, quienes protagonizaron un beso durante el receso de una audiencia en el año 2017, fueron suspendidos de sus cargos durante un mes.



Así lo dio a conocer el fallo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que reiteró la sanción a ambos abogados.



Las personas implicadas en esta situación amorosa son un juez de control de garantías de Cali y una fiscal especializada de esta ciudad. Su interacción fue captada por un video y divulgada por un noticiero nacional.



En el material audiovisual se puede observar que la fiscal señaló su pecho y las marcas de brillo labial en el rostro del juez, quien mostró su preocupación de llegar a “casa de su esposa así”.



En una primera ocasión, el tribunal disciplinario había determinado que ambos profesionales incumplieron su deber de respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes. De igual manera, se les cuestionó por no guardar respeto a los funcionarios judiciales.



La comisión también había enfatizado que la cercanía entre ambos profesionales habría provocado la pérdida de la imparcialidad en el caso que se estaba adelantando, debido a que habían discutido de manera íntima los detalles del proceso y posteriormente el juez tomó decisiones de captura y medidas cautelares.



Según el pliego de cargos presentados, tras la conversación personal y el bes, el juez estaba en la obligación de declararse impedido para decidir sobre el caso pero no lo hizo.



Aunque los abogados habían apelado el caso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial reiteró este martes 27 de junio, la sanción de suspensión.



“Si bien no había plena evidencia del ‘beso’ suscitado entre la fiscal y él (juez), lo cierto es que el audio y los comentarios posteriores permitieron inferir que sí lo hubo y que la primera instancia hizo referencia al mismo para advertir y profundizar en la vulneración a todos los principios rectores que les fueron imputados, por el grado de cercanía que existió entre estos dos funcionarios judiciales”, detalló el documento de la comisión.

JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI