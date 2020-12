Por amenazas, camarógrafo de televisión en Cali se fue al exilio

Al llegarle, por segunda vez, amenazas anónimas, el camarógrafo Arlex Piedrahita, decidió salir del país en condición de exiliado.



La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) elevó su preocupación ante la situación de riesgo e incertidumbre para el comunicador.

"Las constantes intimidaciones y la falta de una respuesta efectiva y atención oportuna por parte de las autoridades obligaron a Piedrahita a abandonar el país a mediados de noviembre de este año buscando salvaguardar su integridad y la de su familia", dice la Flip.



El 16 de octubre de este año, Piedrahita recibió un mensaje de texto al celular en el que lo declaran objetivo militar y lo amenazan de muerte a él y a su familia.



La Flip advierte que es la más reciente de intimidación y que se relacionarían con el cubrimiento de temas judiciales, orden público y narcotráfico en los departamentos de Valle del Cauca y el norte del Cauca.

A fines de 2019 Piedrahita recibió amenazas que se extendieron a otros cuatro periodistas , Miguel Ángel Palta, Eduardo Manzano y Fransuá Martínez.



Piedrahita se apartó un par de semanas de su actividad pero al regresar solo un día después le llegó otra intimidación en la que le requerían renunciar al noticiero.



En noviembre de 2019, la Flip se advirtió el riesgo. La respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) dio respuesta meses después y no se conocen avances en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

#ComunicadoFLIP | La FLIP expresa su preocupación por el exilio del periodista Arlex Piedrahita de @NoticiasCaracol.⚠️



El reportero se ha visto obligado a dejar el país tras recibir nuevas amenazas y ante la falta de garantías para salvaguardar su vida.⤵️https://t.co/LRzYQaiv7o pic.twitter.com/Zcv8624qwl — FLIP (@FLIP_org) November 30, 2020

El comunicado de la Flip dice que "cuando Piedrahita recibió nuevamente una amenaza en octubre de este año sintió que ya no tenía muchas opciones, no encontró una respuesta diligente y oportuna por parte de las autoridades: no había garantías de seguridad para él y su familia. Además, dos de los periodistas que habían sido amenazados con él en agosto de 2019 se vieron obligados a salir del país por encontrarse en las mismas condiciones. Así, con el apoyo de su medio de comunicación, el periodista abandonó el país".



Las organizaciones defensoras de periodistas advierten que el exilio golpea la libertad de prensa, genera autocvensura y afecta los aspectos económicos, sociales y familiares.