En la mañana de este viernes 14 de enero, el periodista caleño Wilson Morales publicó un video en el que cuenta que se vio obligado a exiliarse del país debido a amenazas y presiones de desconocidos.



Relata el periodista que trabajó en el programa radial Radio Reloj, que el detonante que lo llevó a tomar la decisión de salir de Colombia fue una intimidación directa con un arma de fuego.



“Tuve que salir de Colombia en medio de amenazas, intimidaciones, en medio de una persecución que fue subiendo de tono: mensajes por Messenger, por WhatsApp, hasta lo último que fue una interceptación de dos hombres en motocicleta quienes me apuntaron con un arma de fuego y me dijeron que para la próxima la iban a accionar”, cuenta Morales.



Sin embargo, agrega que esta situación la puso en conocimiento de las autoridades y considera que no tuvo la atención requerida y que su vida corría peligro.



“Puse en conocimiento de las autoridades todas estas situaciones: acudí a la Fiscalía General de la Nación y se colocaron las respectivas denuncias. Tengo pruebas, los pantallazos, los mensajes, los audios y videos de algunos seguimientos que me di cuenta; cámaras de seguridad de la empresa donde trabajaba, y cámaras de seguridad en la unidad donde vivía, pero la Fiscalía me dijo que a lo largo de la investigación las debía ir aportando”, relata.



Para su sorpresa cuenta que nunca se las pidieron, incluso, un mes después le informaron a través de correo que el caso se cerraba.



“Prácticamente me dieron a entender de que era una situación propia del ejercicio del periodismo, que los periodistas estamos expuestos a estas situaciones y no vieron un agravante para continuar con la investigación”, añade el periodista.



Morales también contó que esta situación la puso en conocimiento de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), pero le respondieron con un manual de medias de autocuidado.



“Tomé la decisión bastante difícil de dejar mi vida, mi trabajo y salir de mi país. Acá estamos ya arrancando de cero y de seguro que la mano de Dios todo va a salir muy bien”, manifestó el periodista.



Por último invitó a las autoridades colombianas a que sigan con la investigación.

