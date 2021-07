¿Policías bachilleres ayudaron a borrar murales en Cali?

Desde el amanecer del domingo 3 de julio, un grupo de camisetas blancas y bluyín,, con la bandera de civismo y amor por Cali, acudió a borrar los murales a lado y lado de la Calle Quinta, por considerar que se trata de mensajes ofensivos.



En sus espaldas, varios de ellos llevaban el letrero de 'No al comunismo'.



A la jornada llegaron a dar apoyo la senadora Martía Fernada Cabal y el representante a la Cámara Christian Garcés, ambos del Centro Democrático.



El grupo llegó con pinturas de color gris basalto, máquinas y andamios para empezar una jornada que comprendió despintar la mayoría de los murales de la calle Quinta, la principal vía entre sur y norte de la ciudad.



Zulema, una de las asistentes, hizo un llamado a que se despeje una atmósfera violenta en Cali. "Este gris es un color neutro para buscar salidas entre todos y todas", dijo.



El primer acto del domingo fue borrar el mural que decía 'Esmad violador', a la altura de la carrera 13, cerca del centro urbano de la capital del Valle del Cauca. Hasta allí llegó Alfredo Mondragón, vinculado al Sena y quien ha sido candidato del Polo.



En una transmisión en vivo, por redes, Mondragón señaló que se estaba echando color gris plomo a los nombres de dos mujeres, entre ellas una menor de edad que se quitó la vida tras ser llevada por uniformados de la Policía a una oficina de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Popayán.



La Fiscalía niega que se hubiera presentado abuso sexual y el padre de la menor sostiene que la ultrajaron en su dignidad.



Mondragón les preguntó a varios jóvenes que despintaban murales si les pagaban o eran de la Policía, a lo que negaban o guardaban silencio. La mayoría tenía en la espalda la frase: 'No al comunismo'.



En el sector donde se realizaba la 'pintatón' se movían patrullas motorizas de Policía. Pero decían que su tarea era de control.

La senadora María Fernanda Cabal en la 'pintatón' en Cali Foto: Captura de pantalla Arrebato Caleño

La senadora María Fernanda Cabal llegó y tomó la palabra: “Quieren acabar con un país que quiere salir adelante: No hay ningún derecho fundamental a la protesta, es falso, el derecho fundamental es a la vida, a la movilidad, al trabajo, el resto es mentira. Cuando deja de ser pacífica se pierde cualquier protección como del código interno como internacional. Todo lo que han dicho ellos es falso, que el derecho a la protesta es superior a no estar secuestrados como estuvimos aquí en Cali. Todo lo que hacen es pervertir, que lo bueno es malo y lo malo es bueno y no nos vamos a dejar”.



Christian Garcés escribió: "acompañamos el Pintatón Paz y Civismo, donde más de 300 ciudadanos taparon los mensajes de odio y violencia en la Calle 5ta. Invitamos al alcalde @JorgeIvanOspina a unir la ciudadanía pintando el espacio público con mensajes positivos de jóvenes, artistas, muralistas y grafiteros".



Hacia las 10:00 de la mañana fueron despintados otros murales de la calle Quinta con carrera Quinta. En una transmisión en vivo, el periodista Raúl Ramírez entrevistó a uno de los participantes en la jornada de despintada y que se identificó como Gustavo Adolfo Muñoz, quien dijo que participa porque es un acto por la ciudad.

Pintatón en el centro de Cali. Abogado Gustavo Adolfo Muñoz entre asistentes Foto: Raúl Ramírez

"Hoy estamos con la sociedad caleña tratando de borrar mensajes de odio. La manera de expresarnos es dañando paredes, Colocar Esmad asesino es algo temerario. Son delitos que cometen algunos de ellos, son delitos, personales, pero no se puede catalogar así a toda la Policía y al Esmad", dijo Muñoz, quien en 2015 recibió una sentencia de seis años de prisión como responsable de los delitos de falso testimonio, fraude procesal por inducir a error a servidor público, falsa denuncia y calumnia contra el senador Luis Fernando Velasco.

Terry Hurtado, concejal de Cali Foto: Raúl Ramírez

El concejal de Alianza Verde en el Distrito de Cali, Terry Hurtado, dijo que se hizo presente en la calle Quinta a escuchar a quienes decidieron despintar murales. "Me llamó la atención que uno de sus líderes no tenía idea de los mensajes de los murales y otra señora me dijo que eso afecta la imagen de la ciudad. La mayoría se refirió a mensajes de odio".



Precisó que "se borraron dos murales que fueron hechos antes del paro. Uno era de los secuestros y abusos sexuales a mujeres y que fue pintado por iniciativa de unas artistas. El otro fue cuando la Justicia Especial para la Paz (JEP) advirtió que eran más víctimas de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, y señaló la cifra de 6.402. Entonces fue pintado un mural que se refería a parar el genocidio y visibilizar fenómenos de violencia en el país".

En la tarde del lunes empezó una nueva controversia porque el vestido azul de Jovita, la escultura a 'la Reina de reinas' de la cultura en Cali, apareció pintado de negro, en su pedestal en la calle Quinta.



Esa obra se levantó en el Parque de los Estudiantes, sitio que fue escenario de la Masacre Estudiantil el 27 de Febrero de 1971 en esta ciudad.

