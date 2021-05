Policía y Ejército no usen armas contra ninguna persona: Arzobispo

"¡No más muertes en las protestas! Policía y Ejército no usen armar de fuego en la ciudad ni abusen contra ninguna persona".

Con estas palabras, el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, hizo un tajante pronunciamiento sobre las muertes en las protestas contra la reforma tributaria del Gobierno Nacional, desde el pasado 28 de abril.



¡NO MÁS MUERTES EN LAS PROTESTAS! Policia y ejército NO USEN ARMAS DE FUEGO en la ciudad, ni abusen contra ninguna persona, excediéndose en hechos y provocaciones que atizan la ira. MANIFESTANTES sin armas, control total del porte, AUTOCONTROL todos. PACTO DE NO AGRESION. — Dario Monsalve (@arzobispodecali) May 3, 2021

El prelado dijo en su cuenta de Twitter al referirse a que la Fuerza Pública no debe abusar, "excediéndose en hechos y provocaciones que atizan la ira. Manifestantes sin sin armas, control total del porte".



Pidió autocontrol y a todos los ciudadanos y a la Policía, un pacto de no agresión.



Así mismo, se han registrado por lo menos ocho muertes desde el pasado 28 de abril, cuando se iniciaron las movilizaciones en contra del proyecto de ley de la reforma tributaria que había presentado el presidente de la República, Iván Duque, proyecto que fue suspendido por el Jefe de Estado.



Desde entonces, se han hecho visibles denuncias por videos difundidos por la comunidad de presuntos abusos.



El hijo de un primo del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, identificado como Nicolás Guerrero, es parte ya de ese listado que ha generado repudio en toda la ciudad y en el Valle del Cauca.



Hasta ahora, la Policía no ha hecho un pronunciamiento oficial. No obstante, la semana pasada, por la muerte de un joven en el oriente de Cali, el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, general Juan Carlos Rodríguez, dijo que fue aislado y no dentro de la protesta. Señaló que se habría tratado del caso de un presunto asalto.



