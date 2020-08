Policía: sicarios confundieron a escolta de Leyner Palacio con hermano

El asesinato del escolta Arley Chará Rentería causó conmoción en marzo pasado porque había llegado a Cali desde Chocó, donde integraba la custodia del líder social de ese departamento, Leyner Palacios.



El comandante de la Policía Metropolitana, general Manuel Vásquez, dijo que se llegó a desmantelar la banda de 'Los Lugo' que están involucrados en crímenes y concierto para delinquir.



Colectivos sociales recibieron la información pero esperan más detalles porque el crimen del escolta se relacionó con las presiones a Palacios. Y no se precisan los móviles de estos hechos.

En la tarde del miércoles 4 de marzo en el barrio La Selva, sur de Cali, el escolta Arley Chará Rentería avanzaba hacia una residencia de allegados, en la carrera 46 con calle 14B. Un sicario se acercó y le disparó sin darle tiempo de defensa. Luego escapó con otro hombre en una motocicleta.

La víctima era escolta de Leyner Palacios, quien señaló que su escolta recibió "18 impactos de bala". "Tenemos mucho dolor ante el brutal asesinato (...) En mi mente él y su familia. No me es fácil dar declaraciones, agradezco la comprensión y solidaridad".



En un comunicado, la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico señaló que "este lamentable y repudiable hecho ocurrió a las 3 de la tarde, mientras el señor Chará entraba a su residencia. Leyner está vivo y a salvo, pues en el momento de este horrendo hecho no se encontraba junto a esta nueva víctima, pues en la práctica estaba el día de hoy (miércoles) sin acompañamiento del esquema de seguridad, lo cual nos lleva a reclamarle a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a mejorar las medidas de protección eficaces y serias con enfoque diferencial, étnico y territorial".

El comandante de la Policía Metropolitana, general Manuel Vásquez, dijo que se conformó una comisión investigativa que fue recolectando datos hasta identificar a quienes habrían participado como determinadores y autores del atentado.



Fueron revisadas 310 horas de videos para verificar los posibles móviles y autoría. A partir de ese material y itras pruebas se determinó que el crimen se habría dado por una confusión de personal, al parecer, con un allegado del escolta.

La @PoliciaCali, en trabajo articulado con la @FiscaliaCol, capturó a 5 presuntos responsables de 3 homicidios acaecidos en la capital vallecaucana, lo que permite esclarecer hechos como los que rodearon la muerte de Harley Chalá, escolta de @UNPColombia. #ConstruyendoSeguridad pic.twitter.com/tnZI9LgSeG — General Oscar Atehortua D (@DirectorPolicia) August 18, 2020

En el proceso se detalló que en menos de dos semanas se produjeron otras dos muerte que estarían relacionada con el caso.



Una fue la del taxista que recogió a los sicarios para cometer el homicidio y luego fue asesinado, al parecer, por la misma banda que lo contrató. Uno de los detenidos habría llevado en una motocicleta a los dos sicarios para culminar la fuga.

El patrullero Harley Arce Domínguez, asesinado el 15 de marzo, en Cali. Foto: Archivo particular

El 15 de marzo fue asesinado el patrullero Harley Arce Domínguez, oriundo del Chocó, quien llevaba 12 años en la institución, ocho de ellos en Cali. En el ataque el uniformado sufrió ocho heridos en el Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en La Merced.( Le puede interesar https://www.eltiempo.com/colombia/cali/video-angustioso-llamado-de-medicos-al-no-poder-regresar-desde-cuba-530110 )

"Se encuentran similitudes faciales entre el escolta y su hermano de crianza. Y también 310 horas de video, que, analizadas, desvirtúan que los sicarios seguían al escolta”, dijo el general Vásquez.