Policía indaga a dos personas por amenazas a técnico del América

Ante investigadores del Servicio de Inteligencia Judicial (Sijín) de la Policía fueron llevadas dos personas que estarían relacionadas con las amenazas al director técnico del América, Jersson González.



Mientras que se busca a los responsables de intimidaciones a Tulio Gómez, máximo accionista del equipo vallecaucano.

El secretario de Seguridad Municipal de Cali, Andrés Villamizar, informó que "la @PoliciaCali identificó a los sospechosos de proferir amenazas contra el técnico del @AmericadeCali Jersson González. En este momento se encuentran en la Sijin rindiendo versión.



El técnico americano, Jersson González, elevó ante la Fiscalía una denuncia por las amenazas que ha recibido desde hace varios días por parte de algunos hinchas. “No me podría quedar callado por estos hechos que pasan en esta ciudad tan peligrosa. Aclaro que no quiero involucrar a todos los hinchas del Barón Rojo Sur, no es justo que traten de esta manera a una persona que se ha entregado a esta institución”, dijo el técnico, que reemplazó a Fernando 'Pecoso' Castro, pero cuyo trabajo está en las divisiones inferiores del equipo. Como jugador obtivo cuatro títulos con los rojos.



Villamizar dijo que "seguimos tras la pista de los responsables de amenazar a Tulio Gómez".



Las intimidaciones por redes sociales serían el motivo por el que Gómez, socio mayoritario del América, se marchó de la capital del Valle.



La Policía conoció la situación e inició indagaciones para conocer el origen de los mensajes intimidatorios.



Las amenazas se conocieron una vez América cerró su participación en los cuadrangulares de la Liga de Fútbol Profesional, en un partido en Bogotá, donde derrotó al Millonarios y lo dejó también fuera de opción de llegar a la final.



Didier Estrada, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que, por terceros, se recibió información sobre intimidaciones en redes sociales y directas al dirigente de la divisa roja.



El oficial dijo que no se tiene denuncia pero no se permitirá que personas desadaptadas acudan a intimidaciones.

Accionista del América sale de Cali tras amenazas contra su vida. Tulio Gómez fue objeto de intimidaciones en redes sociales. Policía busca a los responsables. ► https://t.co/jHDDmYOBzJ pic.twitter.com/iEGMkayGxl — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 6 de junio de 2019

Bajo la presidencia de Gómez, el equipo americano volvió a la categoría A, después de cinco años en la B.



La hinchada quedó molesta el domingo cuando América cayó derrotado 0-3 ante Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero. Esa tarde hubo improperios contra quienes estaban en el palco en la tribuna Occidental y contra el técnico González.