Un policía fue herido, al parecer, con ácido tras disturbios en Cali

Un policía tuvo heridas en sus manos, al parecer, porque le rociaron un líquido corrosivo. Sería ácido, informó la Policía Metropolitana de Cali al referirse a los disturbios que se registraron cerca de la Universidad del Valle

La Policía infomó además, que la sustancia sería un tipo de ácido. El uniformado fue llevado a un centro asistencial y se espera su pronta recuperación.

Allí le ordenaron dos días de incapacidad, debido a que las heridas no habrían sido tan complejas. Sin embargo, para la institución es un hecho que debe rechazarse.



Así mismo, el alcalde Maurice Armitage reiteró que el joven que quedó herido durante las últimas horas del paro del miércoles fue por saltar una malla con alambre de púas en inmediaciones de la universidad pública y no por una 'papa bomba'.



El rector de la Univalle, Edgar Varela, también coincidió con el mandatario. Varela dijo que el joven tiene herida en una de sus piernas.



Tanto el alcalde como el rector de la universidad reiteraron que no se han registrado más heridos o lesionados, tras los plantones del miércoles.



CALI