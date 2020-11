Policía enseña cómo no dejarse robar en un cajero electrónico

El usuario del cajero automático entró en sospecha cuando el dinero no salía y acudió a policías que le ayudaron a encontrar la trampa en la que estaba a punto de caer.



Uno de los secretos para no ser robado estuvo en que el ciudadano no se retiró del lugar.

Este caso se presentó hacia las 5:30 de la tarde del jueves 12 de noviembre en un cajero atuomático de la carrera 28 con calle 44, frente a la clínica Palmira Real, en el municipio de Palmira.



Edgar Rivas, el usuario, se sorprendió cuando el dinero no le fue dispensado después de su trámite y registro de clave.



En esos momentos vio que era una situación extraña e hizo una llamada telefónica a la línea de emergencia de la Policía 123. "Una vez se tiene conocimiento de los hechos, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC), rápidamente llega al sitio y conocederos de esta modalidad de HURTO, logran recuperarle el dinero".

El patrullero Henry Yesid Obregón dijo que se atendió la alarma ciudfadana y al verificar se encontraron una lata a la que le habían impregnado un pegante. Eso hace que al cumplir el procedimientio en el teclado se dispensa el dinero pero queda aprisionado.



Es una modalidad con la que hn sido robados no pocos usuarios de cajeros.

Las recomendaciones

La Policía Nacional ofrece recomendaciones de seguridad para que los ciudadanos no sean víctimas en esta época del año.



* Revise la ranura donde inserta la tarjeta dentro del cajero automático.



* Si después de digitar la clave, no puede retirar el dinero no se aleje del cajero y llame de inmediato a la línea 123. Puede haber una banda que no permite que el dinero sea retirado y si ud sale de ahí el delincuente puede entrar y llevárselo.



* Ubiquese frente al cajero y no permita que las personas que están cerca de usted puedan observar su clave y tarjeta.



* Guarde muy bien su dinero y tarjeta antes de salir del cajero.



* Solicite acompañamiento de la Policía Nacional cuando realice grandes retiros de dinero.