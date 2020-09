'Disparé porque encapuchado me apuntaba', dice policía en Cali

El patrullero Ángel Gabriel Padilla dio a conocer un video en el que asegura que hizo uso de su arma oficial porque sintió en peligro su vida.

El pasado jueves 10 de septiembre se presentaron protestas y disturbios en el parque Panamericano, a un lado de la calle Quinta, en el sur de la capital del Valle.



Los manifestantes dedicaban esa jornada a la memoria del estudiante de derecho Javier Ordóñez, quien murió en un procedimiento de la Policía el 8 de septiembre.

De los enfrentamientos se reportaron imágenes y videos. En una fotografía se aprecia a un policía que apunta un arma de fuego.

"Soy el patrullero Ángel Gabriel Padilla, adscrito a la reacción de la Policía Metropolitana Santiago de Cali. Una imagen mía salió difundida el 10 de septiembre cuando desenfundé mi arma", dice el policía, en un video.

Y sigue: "pero algo que los medios de comunicaciones y redes sociales no quisieron difundir es una persona encapuchada que apunta contra mi integridad y mi vida, causándome un impacto en mi pierna izquierda".

De acuerdo con Padilla, "es cuando yo procedo a desenfundar mi arma, en legítima defensa, retrocediento, porque me encontraba en estado de indefensión, por estar herido. Es la imagen que sale en redes sociales y televisión. Fui atendido en una clinica. Por fortuna solo se me causó daño muscular, no se comprometieron huesos ni la extremidad".



( Le puede interesar: ¿Qué tratamiento requiere cáncer linfático de gobernadora del Valle? )

El policía anotó que hay una denuncia por lesiones agravadas a servidor público.



CALI