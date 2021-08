Video: policías ayudan a reanimar a recién nacida en un carro en Cali

Gabriela llegó como un milagro, en medio del desespero de sus padres porque su pequeña estaba naciendo en el vehículo en que se desplazaban desde la zona rural del municipio Candelaria.

Era la tarde del pasado sábado, cuando la mamá de la hoy recién nacida, que recibe los mimos de su familia y de la Policía, tuvo los dolores de parto.



De inmediato, en un carro particular, la pareja se dirigió hacia una clínica del norte de Cali.

Sin embargo, las congestiones vehiculares dificultaron su llegada al lugar, obligando a los jóvenes padres a presenciar el nacimiento.



Todo ocurrió sobre la calle 25 de Cali, adentro del vehículo en el que se movilizaban.



Cada segundo que pasaba era determinante para salvar la vida de la recién nacida.



La niña nació en el carro, pero por ser prematura no respiraba.



Es en ese momento, los padres deciden acudir a la Policía Metropolitana, cuyas instalaciones centrales estaban cerca del lugar.



Pero a pesar del nacimiento, la bebé no respiraba y la angustia fue mayor.



"Sus voces de auxilio llamaron la atención de los uniformados, quienes de forma inmediata acudieron al llamado. Al notar el estado de la bebé realizan delicadas maniobras de reanimación para salvaguardar su vida", dijeron en la Policia.



"Instantes después la pequeña lloró, devolviendo la esperanza a todos los que se encontraban apoyando la situación", añadieron en la Fuerza Pública.



Durante este lapso fue solicitada una ambulancia que llegó al sitio para atender de forma especializada a madre e hija.



Al ser estabilizadas fueron trasladadas a un centro médico donde se recuperan satisfactoriamente.



Gabriela, como será llamada la recién nacida, ha dejado una profunda huella en los uniformados que la acompañaron durante sus primeras y angustiosas horas de vida.



CALI