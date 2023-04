A las 5:45 de la mañana del miércoles 22 de febrero, en motocicleta, las trabajadoras Gloria y María Elena Mendoza, tía y sobrina y ambas, activistas del Sindicato de Nacional de Empleados y Trabajadores Universitarios de Colombia (Sintraunicol), llegaban a la calle 13B con carrera 86, en el sur de Cali.



Allí, las esperaba un pistolero que las atacó.

Los disparos retumbaron en el barrio El Ingenio, en Cali.



(Lea también: Tragedia tras discusión en taxi: mujer fue asesinada por su pareja)



Los cuerpos de ambas mujeres quedaron sin vida en plena vía pública.



De acuerdo con las autoridades, la persona como presunta autora intelectual es una mujer y el presunto autor material del doble crimen fueron capturadas. Están en proceso de judicialización.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, dijo que la detenida es una mujer, alias La Negra, como presunta autora intelectual, y un hombre como autor material, es decir, quien disparó. Este último es conocido como 'AK 47', procedente del norte del Valle del Cauca.



Señaló que se trataría de presuntos miembros de una red de estafadores que alcanzaron a captar unos $ 100 millones con promesas de supuestos nombramientos en la Universidad del Valle. Cobraban entre 2 y 6 millones de pesos.

Se trataría de presuntos miembros de una red de estafadores que alcanzaron a captar unos $ 100 millones FACEBOOK

TWITTER

"Es un caso que se resuelve, gracias al trabajo de la Policía y la Fiscalía con el ofrecimiento de la recompensa por la Alcaldía de hasta $ 100 millones", dijo Dranguet.



Aseguró que no se trata de un ataque sistemático a miembros sindicales o líderes sociales.



En la Fiscalía indicaron que la investigación permitió establecer que la mujer, al parecer, contrató a alias AK-47 para que cometiera el homicidio de las dos mujeres, en retaliación por una diferencia de dinero.



Hay dos versiones sobre lo sucedido con las víctimas, una es que una de ellas no pagó una deuda y la otra que no habría cumplido con un trabajo prometido.



Por estos hechos, la Fiscalía les imputó a los capturados los presuntos delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones agravado.



Un juez les impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón, dijo que en menos de 35 días se llevaron a cabo estas capturas, "gracias a operativos conjuntos en la capital Vallecaucana y el municipio de Buenaventura".



Las capturas se cumplieron en la Terminal de Transportes de Buenaventura y el barrio Ómar Torrijos de la comuna 13, de Cali.



"Estas dos personas fueron capturadas gracias al trabajo articulado entre unidades de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Cali y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes en vía pública les informaron del motivo de su captura y la autoridad que los requería por los delitos de homicidio, porte, fabricación y tráfico de armas de fuego", dijo el general.



Información de fuente humana, interceptaciones, reconocimiento en álbumes fotográficos y numerosas horas de video, fueron algunas de las técnicas utilizadas por los investigadores para dar con el paradero del presunto homicida de ambas mujeres.



Según el general Gualdrón, alias La Negra y AK 47 venían "buscando gente, incautos, ofreciendo cupos en la Univalle" y habrían planeado, presuntamente, este doble asesinato porque ambas mujeres sabían sobre las acciones de esta red de estafadores.



Al parecer, "tenían que quitarse del camino a estas dos personas", sostuvo el oficial.



Ambas víctimas se movilizaban en una motocicleta cuando les dispararon, según la alcaldía de Cali, a 70 metros de la entrada de ingreso de trabajadores a la Universidad del Valle.



Los sicarios iban en una moto de alto cilindraje.



Una de las víctimas ya había sido blanco de otro atentado y amenazas, hace unos 10 meses, según la Policía y la alcaldía de Cali.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que en un comienzo se pensó que era un accidente, pero luego se confirmó el doble asesinato.



(Además: Con retrato hablado, Policía llega a un sospechoso de crimen de comerciante)



"El evento es sicarial, asesina a las señoras y posteriormente evade en los espacios, alrededor de la Universidad", dijo el alcalde Ospina.



Dijo que se conformó un grupo élite investigador para informar cada ocho horas cómo va el esclarecimiento de estos crímenes.



Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $ 100 millones para capturar a los homicidas.



La calle que Gloria y María Elena Mendoza Puliche recorrían a diario para llegar a sus empleos, en la Universidad del Valle, fue transitada este año por compañeros, sindicalistas, docentes y estudiantes con pancartas en mano y velas, en rechazo a los asesinatos de las trabajadoras de Univalle.



(Lea también: Riña en el recreo en colegio terminó con adolescente herido y otro aprehendido)



Gloria Mendoza, de 48 años, era reconocida en la biblioteca del estamento universitario. Estaba vinculadas a las actividades de deporte.



Las dos mujeres entraban a trabajar en el área de servicios de Univalle a las 6:00 a. m.



(Además: El pandebono vallecaucano, el plato que manda la parada en Suramérica)



María Elena Mendoza tenía 57 años y prestaba servicios en la rectoría. Su historia aparece en un perfil que le dedicó la página web universidad del Valle en el día de la Mujer. En 2019 recibió mérito por su tarea en equidad de género.



(Lea también: La icónica Plaza de Cayzedo de Cali tendría rejas; se abriría, pero con horarios)



Las directivas, encabezadas por Édgar Varela, expresaron: "María Elena y Gloria fueron ejemplos de vida, incansables, respetuosas, alegres, caracterizadas por su liderazgo".



El presidente de Sintraunicol, Édinson Méndez, dijo al momento de conocer el doble homicidio: "Esto es exterminio a la comunidad universitaria". Recordó que en 2022 hubo dos muertes. El 3 de mayo fue asesinado Mauricio Fory Balanta, de 56 años, cuando iba en un carro a su trabajo. El 30 de abril, en aparente riña callejera asesinaron a puñal a Misael Ávila, chef en Univalle.

Desde Sintrahospiclínicas pidieron que "paren los asesinatos de quienes buscan crecimiento de Univalle, como institución de desarrollo educativo".



CALI