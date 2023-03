En la Policía Metropolitana de Cali convocan a que una joven llamada Valentina, como aparece en su cuenta de Instagram, se acerque a la Fuerza Pública a instaurar una denuncia formal por un presunto maltrato físico.



En la cuenta de la joven, ella menciona a un influencer caleño.

"Soy Valentina", dice la joven que se golpeada en su rostro. Asegura que tuvo una relación "que empezó y terminó siendo un desastre, duró apenas dos meses".



En su cuenta de Instagram, la joven dice que hubo detalles, pero luego se habrían presentado las presuntas agresiones.

"Lleno de regalos, groserías, regalos, de nuevo maltrato, de nuevo un regalo. Borrando con el codo lo que hacía con la mano, La primera señal fue un empujón por celos, lo justifiqué", sigue contando.



"La segunda, unas groserías por los mismos celos, 'lo entendí', lastimosamente tuvo que haber una agresión física para recapacitar y asimilar la realidad en la que me encontraba, su manipulación empezaba desde la tergiversación haciéndome sentir culpable diciendo: 'Yo te hablé feo porque te lo merecías'. 'Si tú no haces eso yo no te vuelvo a tratar así", escribió la joven en Instagram'.



"Su única preocupación es mantener su buena reputación, cuando estaba a punto de dejarlo me recalcaba las cosas buenas que le hacía y el cambio que supuestamente estaba haciendo , cada imagen o conversación que me enviaban diciéndome cosas que él había hecho en el pasado", continúa el relato.

"Él siempre tuvo la respuesta perfecta para no quedar mal y que yo le creyera… Me convertí en una persona que su autoestima terminó por el suelo, mis ganas de trabajar no estaban, llevo dos semanas llorando y culpándome de cosas que no he hecho, me dejé llevar porque me llenaba de regalos, me demostraba la 'fidelidad y atención' que siempre quise, y me conformé con eso. e incluso me permitía salir con mis amigos con el fin de pelearme al otro día y hacerme sentir mal, esa es la satisfacción de él", se lee en Instagram de la joven.



"Hacer sufrir a las mujeres y no sentirse culpable, es un mitómano que con tal de no quedar mal involucra a todo el mundo y no le importa dañar la reputación de nadie, soy una persona de buen corazón que no piensa en hacerle daño a nadie, no quería publicar esto y busqué de mil formas justificar lo injustificable", escribió.



"Más que una cárcel porque él vuelve y sale y sigue haciendo daño. Él necesita atención médica urgente (...)".



Tras conocer el caso por redes sociales, en la Policía informaron que están buscando a la joven o datos para ubicarla y lograr recoger su testimonio, a través de una denuncia.



