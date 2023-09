En el barrio Palmeras norte, en Cali, un policía le disparó a Orlyn Cuéllar, un joven promesa del fútbol que asistía a una reconocida escuela de la ciudad.



Los hechos sucedieron luego de que presuntamente el jugador interceptara al agente para robarle sus pertenencias. El policía, quien iba de civil, dio de baja a Cuéllar.



(Puede leer: Video: momento en el que un hombre habría arrojado bolsa con restos humanos en Tuluá).

Desde la Policía Metropolitana de Cali se manfiestó que el joven tenía antecedentes por hurto y concierto para delinquir.



"Uno de nuestros policías se trasladaba hacia su residencia en traje de civil, ya en su descanso, es interceptado por tres motocicletas e intimidado con armas de fuego, le hurtan su cadena, un maletín y un celular", informó en un video publicado en RCN radio, Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.



Gualdrón aseguró que durante el momento del robo, el agente no opuso resistencia, sin embargo, una vez los delincuentes emprenden la huida, sacó su arma e impactó a uno de los sujetos.

#Atención 🚨 El general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana informó que un policía le disparó a un presunto ladrón que lo intimidaba con un arma de fuego, mientras le hurtaba sus pertenencias en el barrio Palmeras del Norte, en #Cali. pic.twitter.com/LAEuFkpHay — RCN Radio Cali (@RCN980cali) August 31, 2023

Según reportó El País, el disparó impactó al joven a la altura de la cabeza, una hipótesis que surgió en la comunidad, tras revisar los videos que las personas que transitaban por la zona hicieron en el momento del hecho.



Luego de ser trasladado a la clínica Remedios, Cuéllar falleció a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.



El futbolista, de 21 años, hacía parte de la escuela Carlos Sarmiento Lora, que ha sido cuna de varios jugadores convocados a la Selección Colombia, incluyendo la Sub - 17 y Sub - 20. Allí se formaron las mundialistas Carolina Arias y Jorelyn Carabalí.



(Lea más: Capturan a un mensajero con un kilo de base de coca en Normandía, en Bogotá).



Por su parte, Cuéllar habría viajado a Brasil para probarse con el equipo Gremio. De acuerdo con el testimonio de que dio uno de los preparadores físicos a Radio Reloj, era "un chico nacido en el año 2002, un chico muy bien hablado, que soñaba con jugar en el fútbol profesional colombiano y que era un delantero 9, de esos que necesita el fútbol colombiano y el internacional. Él siempre soñaba con sacar a su mamá adelante y a su padre".



Por ahora la escuela no ha hecho pronunciamientos sobre lo sucedido.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Siga leyendo