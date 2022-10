"Conductas que se pueden ajustar formalmente a las normas establecidas en Título XV Ley 599 del 2000 y que se refieren a los delitos contra la administración pública". Con este argumento, la Contraloría General de la República radicó ante la Fiscalía General una denuncia para que se investiguen las irregularidades y sobrecostos en un millonario contrato entre las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y la Unión Temporal AMI.

Concretamente, el ente de control instauró la denuncia penal contra el exgerente de Emcali, Juan Diego Flórez, nueve funcionarios más de la entidad y el representante legal de la unión temporal AMI, Juan Camilo Ossa.



Según el escrito de la denuncia, los funcionarios habrían incurrido en una presunta infracción a la normatividad penal en Emcali.



Entre los denunciando está Juan Pablo Quimbayo Fernández, profesional de contratación de Emcali; Silvia Patricia Galindo Salas, coordinadora de la unidad de abastecimiento Emcali; Sandra Milena Llanos Medina, jefe de Unidad Gestión de Abastecimiento de Emcali; Raúl Javier Buchelly Rivas, profesional administrativo de la Unidad Jurídica; Germán Antonio García Meneses, profesional administrativo de la Secretaria General; Diana Lucero Mejía Ramírez, coordinadora Emcali; Diana Paola Urrego Trujillo, jefe de Unidad Jurídica; y Carlos Olmedo Arias Rey, secretario general de Emcali.



La acción de la Contraloría se basa en el polémico contrato que por cerca de $215.000 millones firmó Emcali y AMI para la adquisición de diferentes equipos.



Los pormenores del contrato, que aterraron hasta al propio alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien dijo: “todos estamos indignados. Todos estamos molestos por la circunstancia”, hicieron que las lupas de los organismos de control se posaran sobre la contratación de la empresa pública más importante de los caleños. La Procuraduría General de la Nación realizó en Cali una audiencia y estableció una mesa para revisar la contratación de la empresa.



Además, la Contraloría General de la República, que está liderada por un caleño, Carlos Hernán Rodríguez, también anunció que ejercerá su labor de fiscalización de los recursos públicos para determinar si hay irregularidades a través de un control especial en Emcali.

Los contratistas de Emcali

Roberto Rodríguez Zamudio, quien lleva varios periodos ocupando una curul en el Concejo de Cali, le dijo a este medio que la presencia constante de algunos contratistas en Emcali comenzó desde el 25 de junio de 2013, cuando la empresa empezó a operar de manera independiente. “Desde ese momento hacia acá, empiezan a generarse esas contrataciones que evidencian la permanencia de algunos contratistas. En el 2017 evidencio un proceso contractual que se denominaba Expansión eléctrica, por 76.000 millones de pesos. Seis meses antes anuncié que se lo iba a ganar un consorcio que estaba integrado por Siemens y Proing y así fue. Se trató de un contrato de obra pública lesivo, que sin tener posibilidades legales para la facturación el IVA lo cobran, pero como es un IVA descontable lo dejaron para devolvérselo al contratista”, sostuvo Rodríguez, quien milita en el Centro Democrático y es opositor al alcalde Ospina.



El concejal Rodríguez también se refirió a la firma Deltec, de la que dijo que se ha “enquistado” en Emcali año a año. El corporado también señaló a asociaciones, fundaciones y corporaciones que han permanecido como contratistas “con el argumento de que son los mejores, que ya conocen los procesos y son los más baratos”.



Rodríguez sostuvo que en octubre de 2020 se modificó el manual de contratación de Emcali para darle más flexibilidad a la contratación y esto se pudo hacer debido a que la empresa se rige por el Código de Comercio y no por la Ley 80. “Así comenzaron a generar contratos directos y las invitaciones directas o de una sola oferta”, dijo el concejal.



El presupuesto anual de Emcali es de 3,9 billones de pesos y según el concejal Rodríguez, desde el 2016 al 2021 se identificaron cerca de 200 hallazgos de carácter fiscal y penal, con un detrimento superior a los 500 mil millones de pesos. “De esos 200 hallazgos, la Contraloría de Cali ha archivado el 85 por ciento”, apuntó Rodríguez, quien se lamentó de que los organismos de control “no han producido ningún resultado en contra de la corrupción”.



El alcalde Ospina ha declarado que Emcali debe explicar ante los órganos de control las presuntas irregularidades. Sin embargo, precisó que no se le ha girado un solo peso a la UT AMI.



Ospina citó las declaraciones que representantes de UT AMI le dieron a este diario, según las cuales, estos le cotizaron a Emcali lo que solicitó “y que, por supuesto, no se trata de televisores a $ 45 millones, que no se trata de sillas cualquiese a $ 17 millones y que no se trata de tecnología irracional que se compra en un supermercado sobrepreciado (SIC)”.



En relación a la contratación, el alcalde Ospina afirmó que “los convenios interadministrativos son la manera como se adelantan las relaciones contractuales o de servicio entre entidades del Estado. Por ejemplo, para poder desarrollar la incorporación de 7 mil jóvenes a carreras técnicas, tecnológicas o profesionales se hacen los convenios con el Icetex; para poder trasladarle recursos de la Alcaldía a Emcali se hace a través de convenios con Emcali, para desarrollar diferentes labores de servicio entre entidades del Estado se hace por convenios. No se satanizan, es la manera como se hace”.

