El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró al medio Blu Radio dio su versión ante el polémico contrato que las empresas Municipales de Cali (Emcali) estableció con la Unión Temporal AMI para un proyecto de medición electrónica y que generó la renuncia del gerente de la entidad, Juan Diego Flórez.



El mandatario aseguró que “no se autorizó el contrato sino desplegar la necesidad tecnológica que requiere la empresa, pero nada de identificar proveedores”.



“No se hizo nada antes porque no pensé que algo tan aberrante, tan ruin, tan corrupto fuera verdad. Todos nos sentimos indignados y horrorizados, es algo de no creer”, agregó el mandatario caleño.



Asegura que al momento de conocer la noticia sobre el escándalo de presuntos sobrecostos en la contratación, se dirigió “inmediatamente” a la Fiscalía General de la Nación “para que se tomaran acciones sobre lo sucedido”.



“Dos horas después recibí la carta de renuncia del gerente ante el hecho de la precaria explicación al hecho que hoy aborda la opinión pública. El funcionario público debe tiene que responder de forma responsables al proceso adquirido. No estamos hablando de capital privado sino público que se puso a su disposición”, anotó el mandatario.



Esta situación ha generado malestar en líderes políticos y personalidades de la región. Uno de ellos, es el senador Alexander López, quien pidió la renuncia del alcalde Ospina.



Incluso, en las últimas horas publicó un comunicado en redes sociales donde también se les pide la renuncia a otros de los funcionarios de Emcali.

#ComunicadoDePrensa | Exigimos la renuncia del Alcalde @JorgeIvanOspina y de la Junta Directiva de EMCALI ante los hechos de corrupción conocidos, exigimos que la junta sea escogida mediante concurso de méritos e invitamos a la ciudadanía a que proteja la empresa de los clanes. pic.twitter.com/ET7Hg3rvOk — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) September 23, 2022

“Frente a los graves hechos de corrupción que hemos denunciado e informado a todo el país ocurren al interior de las Empresas Municipales de Cali Emcali Eice Esp y que compromete al alcalde Jorge Iván Ospina y la dirección de la empresa, exijo la renuncia del Alcalde, la actual Junta Directiva, de todos los Gerentes, Subgerentes y funcionarios de libre nombramiento y remoción que se encuentran en cada una de las gerencias y áreas de la empresa”, empieza el texto del comunicado del Senador caleño.

Sindicalistas de EMCALI piden la renuncia del alcalde Ospina y tratan de tumbar la puerta del CAM. pic.twitter.com/Zy3Pg34gar — Roberto Ortiz (@robertoortizu) September 23, 2022

Cerca del mediodía, algunos de los trabajadores de Emcali realizaron una protesta por la situación de la entidad y exigieron la renuncia del Alcalde de Cali.



