'Con dar de baja me refería a neutralizar bandas delincuenciales'

El gobernante municipal reveló que a la media noche del viernes pasado él y su esposa recibieron amenazas de muerte "por la malinterpretación" de sus palabras.



Desde que el alcalde de Villa Rica se posesionó como alcalde de su municipio lo hizo con la consigna de luchar por la igualdad de su gente y frenar la delincuencia.

Este villaricense de 42 años, ingeniero de sistemas con especializaciones en gestión pública y gestión de proyectos con enfoque de género, en sus pocos meses en el cargo ha estado rodeado de la polémica. Uno de los hechos más recordados es cuando denunció ser víctima de una agresión por parte del Gobernador del departamento, Elías Larrahondo Carabalí, cuando se realizó un Puesto de Mando Unificado (PMU) en esa localidad hace unas semanas.



(Puede leer: Alerta por triple asesinato de indígenas en norte del Cauca)



En su versión de los hechos, el mandatario local indicó que el altercado se produjo por haberle solicitado al Gobernador más celeridad en las acciones contra el covid-19.



Esto le costó a Larrahondo que la Procuraduría General de la Nación le abriera una investigación.



Sin embargo, lo que más ha generado controversia es lo ocurrido el pasado 29 de julio, cuando en una entrevista con un medio local, propuso "dar de baja" a una banda que opera en variantes de la vía Panamericana. Pocos días después, denunció amenazas en la que le indicaban atentarían contra su familia.



Escobar, dice que se expresó mal y que las intimidaciones vienen por parte de bandas delincuenciales que hacen presencia en esa zona.



Alcalde, se ha generado mucha polémica cuando usted dijo "dar de baja", ¿qué trató de decir con esto?



Sí, que pena utilizar una palabra así, pero me refería era a enfrentar a las bandas para neutralizarlas.



Con respecto a las recientes amenazas que denunció en su contra, ¿cómo le llegaron y qué decían?



Llamaron por teléfono a mi esposa y a mí a través de mensajes de voz. Nos decían que la matarán a ella, a mi hermano y a mí, si no detengo las acciones de seguridad.



(Le recomendamos: Coronavirus: Univalle dice que no usó medicamento en estudio en Cauca)



¿Sabe quién está detrás de las amenazas?



El norte del Cauca es complejo. En esta zona hay alta presencia de grupos delincuenciales, pandillas y hasta disidencias de las Farc que se dedican a actividades ilegales como el microtráfico, robos y al secuestro. Hacemos constantemente operativos con los que los golpeamos como incautación de marihuana, además está nuestra lucha contra el covid-19. Mantenemos la presión contra los grupos ilegales. Nuestro objetivo es proteger la vida y la reactivación económica. Cuando uno hace lo que le corresponde como autoridad hay grupos que se afectan.

Sin embargo, quiénes serían los responsables, eso no lo sabemos, eso lo están investigando las autoridades.



Ante las amenazas, ¿qué medidas va a tomar o está tomando?



Ya interpuse la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El ejercicio me fortaleció el esquema de seguridad y hombres para operativos, así como mantener el plan Norte Seguro que como alcalde estoy liderando. No vamos a retroceder, vamos a seguir trabajando e incrementando nuestras acciones.



¿De qué trata el plan Norte Seguro?



Dotación de camionetas, motos para la tropa para hacer rutas seguras en los municipios del norte y puntos estratégicos de control en el norte del Cauca, para tener mayor control y reacción de la tropa. Dotación de tecnología para la tropa y policía. Sala de crisis para articular las operaciones, inteligencia de la policía, ejército y sistemas privados de vigilancia los empresarios de la zona norte. Una Fudra con 2.000 hombres y 100 hombres estarían en las rutas seguras.



Michel Romoleroux

Para El Tiempo

Cali