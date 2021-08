Polémica universitaria por retiro de peatonal en vía a Jamundí

El desmonte del puente peatonal frente a la universidad Autónoma de Occidente llegó con su polémica.



Aunque estaba anunciado desde 2019, en la ampliación de dos a tres carriles, entre Cali y Jamundí, en la Panamericana, estudiantes expresaron que el puente es más seguro.

Ahora, a la altura de la carrera 118 estará la cebra peatonal (de 23 metros de largo por 8 de ancho) y se dispondrán de pulsadores para uso peatonal en los semáforos.



La inquietud se debe a que es una vía rápida y no pocos motociclistas o conductores de carros desatienden las señales de pare.

Pulsadores para uso peatonal en los semáforos. Foto: Alcaldía de Cali

Luis Fernando Biojó, director administrativo de la UAO, dijo que no hay reductores de velocidad y existe una cultura ciudadana que no se presta para cuidar la integridad del peatón.



Se estima que de 6 a 9 a.m. circulan unas 3.000 personas de la universidad, cinco colegios, jardines infantiles y vecinos de Bochalema y Ciudad Pacífico.



Los peatones tendrán unos 70 segundos para el recorrido de 23 metros, de un lado al otro. El mayor movimiento se presenta a partir de las 6:00 de cada mañana, entre lunes y viernes, por la llegada de estudiantes.



Los usuarios dicen que allí los dejan los medios de transporte, en especial del sistema masivo MIO.



Para el desmonte, el paso estará cerrado entre las 10:00 de la noche de este lunes hasta las 8:00 de la mañana del martes.

Eliana Martínez, subsecretaria de Infraestructura en Cali Foto: Alcaldía de Cali

En el análisis de una solución peatonal en ese sitio fue mencionado un túnel, pero se presentarían costos adicionales y otras medidas de seguridad.



Según la subsecretaria de Infraestructura, Eliana Martínez, para el desmonte lo primero es posicionar la grúa, enganchar la estructura y realizar cortes en los extremos.



La ampliación de la vía Cali - Jamundí es una de las 'Obras del Sur', que permitirá beneficiar la movilidad de 100.000 vehículos en la comuna 22 y en la ruta al sur de Colombia.



La ingeniera también anunció que en los próximos días se terminará de construir la estructura vehicular sobre el río Lili en la carrera 102.



"Hay un avance muy importante en esta obra. Terminaremos de construir la rampa que compone el tercer carril del puente de la carrera 102", dijo.