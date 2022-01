A estas alturas, Cali es una ciudad con semáforos del siglo pasado.

La ciudad tiene 482 intersecciones de semáforos, muchas sin modernizar.



Aunque desde hace tres años, la Alcaldía impulsó 40 puntos de wifi en espacios públicos, hay quejas de la comunidad en sectores, sobre la señal lenta o sin conexión.



En los buses del MIO hay viajeros que esperan wifi, así como conocer en tiempo real, el estado del clima, según el sector o comuna.



En el Plan de Desarrollo se cita la ‘Cali inteligente’ y en el mundo se habla de ciudades inteligentes o smart cities.



¿Pero eso qué son? Son aquellas ciudades capaces de utilizar la tecnología de la información y comunicaciones (TIC).



Se buscan sendas que pasen desde el transporte público, así como por la prestación del servicio de energía con luminarias o semáforos capaces de responder a una eventualidad.



El Departamento Administrativo de Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones (Datic) elaboró el proyecto de Acuerdo 130 para presentarlo al Concejo, pero a fines de 2021 se generó controversia entre cabildantes y en dos sindicatos de las Empresas Municipales de Cali (Emcali). Aunque la iniciativa, no prosperó en la etapa de estudio para ir al primer debate, debido a un receso, luego a falta de quórum en la Comisión de Institutos Descentralizados y por falta de tiempo, en la Alcaldía tienen el propósito de presentarlo de nuevo.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que se programaron para este año las primeras 80 intersecciones inteligentes y a finales de 2023 completar 200 con sensores y cámaras para conteo de vehículos y enviar datos a una central y así, gestionar los tiempos de semaforización.



A su vez, en ese proyecto se contempla la creación de una sociedad de economía mixta, con aportes estatales y capital privado, lo que desató hasta la convocatoria de audiencia en el Senado, ante una proposición del senador Alexánder López.



Según el alcalde Ospina, la iniciativa tiene como objeto “una ciudad capaz de ofrecer mejores servicios a sus habitantes, a partir del diseño y construcción de un ecosistema de innovación digital y el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), a la luz de las tecnologías de la cuarta revolución industrial”.



El proyecto propone constituir una sociedad de economía mixta, es decir, “una entidad descentralizada indirecta o de segundo grado”.



Los concejales Ana Leidy Erazo Ruiz, Diana Carolina Rojas Atehortúa, Juan Martín Bravo Castaño, Roberto Ortiz, Fabio Arroyave y Fernando Alberto Tamayo Ovalle y Roberto Rodríguez aseguran que la afectada sería Emcali, en particular, los componentes de Telecomunicaciones y Energía.



Ante comentarios sobre ilegalidad, la directora Jurídica de Cali, María del Pilar Cano, ha planeado que existe la opción de llevarlo, de nuevo, al Concejo.



Los concejales ponentes del proyecto de Acuerdo 130, Carlos Pinilla, Carlos Andrés Arias, Carlos Carlos Hernán Rodríguez y Flówer Enrique Rojas propusieron que la agenda de estudio sea plural y abierta.



En el cabildo surgió la voz de que Emcali sea socio estratégico en esta sociedad. El alcalde Ospina dijo que la empresa sí tendrá participación con el municipio para manejar el alumbrado público, el cual ha estado por 20 años en manos de un privado: Megaproyectos, concesión que ha recibido advertencias de la Contraloría y Procuraduría por alargarla.



Según Ospina, la idea es que el alumbrado estaría con la ‘Cali inteligente’ en manos del Distrito con Emcali, no de un privado. Aseguró que este proyecto implica 400.000 millones de pesos y por ello, la importancia de un aliado tecnológico y un contrato de dos años por ese valor no sería viable.



Afirmó que Emcali no quedará a un lado y que se ha trabajado un Plan Maestro para migrar hacia un servicio de luz led más eficiente.



La coordinadora del proyecto en la Alcaldía, Marcela Patiño, reseñó tres prioridades este año en el proyecto movilizador ‘Cali inteligente’.



La primera es la Iluminación Pública Inteligente para servicio más eficiente y de menor gasto de energía. Su costo es de unos 200.000 millones de pesos y se buscan fuentes de financiación.



La segunda prioridad es Movilidad Inteligente con las primeras intersecciones de semáforos inteligentes para llegar a las 200, con el fin de mejorar la movilidad de la ciudadanía.



La tercera es Conectividad, de la mano con el Datic, para fortalecer la red de fibra óptica con la información de seguridad y videovigilancia de la iluminación y la semaforización, y de los servicios comunitarios, bibliotecas y centros de salud.

55 % de Alcaldía y 45 % del privado

Según la Alcaldía, el rol de la sociedad de economía mixta que se planea dentro de la institucionalidad distrital consistirá, básicamente, en promocionar e implementar programas y proyectos para desarrollar el modelo de una ‘Ciudad inteligente’, mediante la implementación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.



El proyecto indicaría que será una sociedad con aporte accionario del distrito de Cali y su valorización será en los términos de las leyes 489 de 1998 y 1258 de 2009 y el Código de Comercio.



Esta participación representará, en todo caso, un porcentaje no inferior al 55 por ciento del capital social (piso accionario), en cuyo caso, el 45 por ciento restante estará en manos del sector privado (techo accionario).

‘Crear una sociedad no es igual a hacer un edificio’

En dos de los sindicatos de Emcali, Sintraemcali y la Unión Sindical (USE) hay diferencias frente al proyecto de Acuerdo 130 de ‘Cali inteligente’ que la Alcaldía planea retomar, con el objetivo de que entre, de nuevo, en estudio en el Concejo para ir a debate.

El presidente de Sintraemcali, David Vargas, dijo que el alcalde Jorge Iván Ospina sustenta la creación de una sociedad de economía mixta “en en una visión e inspiración”.



Cita que la propuesta habla de Cali como ciudad con identidad económica, biodiversa, cultural e histórica que se proyecta como un territorio de conocimiento e innovación.



“Pero esta explicación se basa en una serie de añoranzas, datos sobre la necesidad de aplicar la modernización de la ciudad y enfocarla hacia la estructura de una ciudad inteligente.



No obstante, el proyecto no cuenta con un estudio técnico que sustente que esa visión deba ser materializada con la creación de una nueva empresa, diferente a la que ya se tiene y esa empresa es Emcali”, dijo el líder sindical.

Frente a la sociedad propuesta con participación de un privado, “más adelante se mostrará la inconveniencia de este modelo”.



Añadió que “igualmente, se dicen en las consideraciones del Proyecto que la constitución de la sociedad de economía mixta hace parte de uno de los indicadores del Plan de Desarrollo.



El único indicador que cita es uno, cuyo producto es la construcción de un edificio inteligente en Ciudad Paraíso. Crear una sociedad de economía mixta es un asunto completamente distinto del de levantar una edificación ‘inteligente’”. Agregó que “en el Plan de Desarrollo, todos los asuntos relacionados a ciudades inteligentes se delegan a Datic y a laUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESP), relegando a Emcali”.



Dijo que otro punto para revisar es la solicitud realizada del alcalde de autorización para la escogencia del socio o socios privados que participarán en sociedad de economía mixta.



“La misma exposición de motivos, lejos de ser un documento técnico y contundente, no presenta los estudios que soportan la decisión de crear una sociedad de economía mixta y menos del porque descartar que sea Emcali quien preste el servicio”, dijo.



También anotó con esta nueva empresa que pretendería la Alcaldía con sociedad de economía mixta, el servicio de alumbrado público no quedaría en manos de Emcali, sino de un tercero.



El presidente de la USE, José Roosevelt Lugo, riñe con el Acuerdo que amplió el objeto social de Emcali para prestar más servicios y cuestionó operadores aliados de ‘Ciudad Inteligente’. Piensa que esta sociedad es peligrosa y que afectaría a Emcali.



El alcalde Ospina respondió que Emcali ha suscrito en el pasado modelos de economía mixta. Dijo que Emcali, que está buscando evitar pérdidas en sus tres componentes, participaría en dicha sociedad.



CALI