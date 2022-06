El sacerdote Dagoberto Cárdenas Artunduaga, quien el año pasado hizo parte de la mediación de la Arquidiócesis de Cali con jóvenes manifestantes para levantar bloqueos y protestas durante el estallido social en el paro nacional, y entablar diálogos y mesas de trabajo y concertación, salió al paso de señalamientos de un presunto caso de pederastia.



La polémica se originó por publicaciones en un medio digital que han venido circulando en las últimas semanas sobre un presunto abuso a un menor de 14 años.

El sacerdote, en comunicado, señaló que se pronuncia para aclarar versiones sobre el caso.



Dijo a EL TIEMPO que no existe denuncia contra él ante las autoridades y que ha sido blanco de una difamación.



(Lea también: Gilberto Rodríguez: Me inicié en el narcotráfico en 1975 por amigos)



El padre Cárdenas estuvo en el extranjero, mientras se desataba la polémica.



A su regreso emitió esta declaración: "Ante la falsa e infame noticia divulgada por un medio digital, mientras yo estaba en el exterior, y ante las distintas afirmaciones que a través de este medio se vienen reiterando (61 publicaciones hasta la fecha), que son graves y dañinas acusaciones contra mi persona y contra la institución eclesial a la que pertenezco, sobre un presunto delito de violación a un menor de edad de 14 años

cometido por mí y que habría tenido su escenario durante el paro nacional del

28A, mientras acompañaba el proceso de diálogo social entre la

institucionalidad y los manifestantes (...)".



Aseguró: "No he cometido ningún acto impropio, abuso sexual ni mucho menos

violación a persona mayor o menor de edad o persona vulnerable como se

señala; como creyente y sacerdote repudio por completo todo acto y toda tolerancia con el abuso o violencia física, psicológica, emocional y mucho menos sexual contra nadie y con mayor razón contra un menor de edad (...)".

No he cometido ningún acto impropio, abuso sexual ni mucho menos

violación a persona mayor o menor de edad o persona vulnerable como se

señala FACEBOOK

TWITTER

Sostuvo que estuvo fuera del país y regresó a Cali, el pasado 27 de mayo.



Que fue "después de haber concluido una peregrinación con otros presbíteros y fieles, peregrinación que tenía programada desde 2020, pero que por razones de la pandemia solo se logró realizar entre el 10 y el 27 de mayo del presente año", dijo.



Así mismo, ante señalamientos sobre que el arzobispo de la ciudad, monseñor Darío de Jesús Monsalve, hubiera patrocinado tal viaje al extranjero, mientras ocurrían las acusaciones, el sacerdote aseveró: "El Arzobispo de Cali no me patrocinó dicho viaje, solo me concedió el permiso respectivo".



(Además: Los amores de Gilberto Rodríguez Orejuela)



Además, explicó que a su regreso libremente se habría presentado a las oficinas de la Arquidiócesis de Cali.



Pero que también se presentó a la sede del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), en la capital vallecaucana, y a la Delegación de Protección de Menores y Personas Vulnerables.



Afirmó que lo hizo para ponerse a disposición de las autoridades civiles y eclesiásticas, de manera que se adelante, si fuera del caso, la investigación respectiva.



"Espero que las llamadas “fuentes protegidas” que se mencionan en

el artículo periodístico en cuestión oficialicen la denuncia ante las autoridades

civiles y/o eclesiásticas, o que la realice el periodista que ha tenido conocimiento de los presuntos hechos, pues se desconocen los pormenores del presunto delito y las presuntas víctimas de los hechos de los cuales estoy siendo injustamente acusado", expresó en el comunicado.



(Puede leer: Gilberto Rodríguez Orejuela y sus peticiones fallidas por morir en Colombia)



"Mediante derecho de petición del día 20 de mayo he pedido a la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Coordinación de Fiscalías de Cali, se me informe si hay algún proceso que curse en mi contra", continúa el comunicado.



Añade: "Y que el día 31 de mayo de 2022 he recibido respuesta de que no hay ninguna denuncia o queja relacionada con la noticia divulgada en las redes sociales".



A su vez manifestó: "Que yo sepa, en ninguna instancia de la Curia Arzobispal de Cali se ha recibido hasta la fecha ninguna denuncia en mi contra por el presunto delito de

abuso de un menor de edad".



Expresó que está dispuesto y atento a todo requerimiento que se me realice por

parte de las autoridades civiles y eclesiásticas, asegurando: "Toda la verdad de mi inocencia se esclarece, por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, por la santificación de los sacerdotes, por la reparación a las víctimas de abuso sexual cometidas por clérigos, por los clérigos acusados injustamente y por aquellos que causaron daño con su traición al gran don del ministerio sacerdotal generando dolor y heridas profundas a la Iglesia y a cada persona vulnerada".



Personas en la Arquidiócesis también rechazaron estos señalamientos e indicaron que la publicación sobre el sacerdote no incluyó su derecho a descargos.



Así mismo, allegados manifestaron que rechazan tal publicación y que las acusaciones no serían ciertas.



Hasta ahora, la Arquidiócesis no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta situación.



CALI