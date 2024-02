¿Habrá controles por vidrios polarizados en Cali?; esto dijo secretario de Movilidad

Los controles al vidrio polarizado se relacionan con una medida del orden nacional y no del distrito mismo. Así lo señaló el secretario de Movilidad de Cali, Wílmer Tabares, frente a una polémica que surgió en esta semana por un video de la Policía Nacional sobre qué deben hacer los ciudadanos que los necesiten.

Es así que congresistas, como Christian Garcés y Carlos Fernando Motoa, así como algunos concejales de Cali, entre ellos, Juan Felipe Murgueitio y Andrés Escobar, se han pronunciado, señalando su temor a que la secretaría de Movilidad haya adquirido equipos para hacer efectiva la medida nacional con controles y medir el grado de opacidad de los vidrios polarizados.



Inclusive están recogiendo firmas, solicitando que la ciudadanía sea escuchado. El representante a la Cámara Garcés dijo en su cuenta de X: "Solicitamos a @MovilidadCali @AlcaldiaDeCali escuchar a la ciudadanía preocupada por la persecución a quienes polarizan sus vehículos en #Cali. Los vidrios oscuros no son lujo, son un mecanismo de protección al que no se le puede dificultar el acceso".

— Juan Felipe Murgueitio (@jfmurgueitio) February 22, 2024

No puede ser que mientras piratas mueven cientos de miles de caleños, caravanas fúnebres bloquean tráfico y semáforos inteligentes no funcionan, se hable de polarizados. https://t.co/rKrQpuQTnX — Juan Felipe Murgueitio (@jfmurgueitio) February 22, 2024

También indicó en una carta enviada al secretario de Movilidad de la capital vallecaucana: "Considero que la implementación de medidores para vidrios polarizados supondría varios inconvenientes adicionales, dadas las diferentes problemáticas, como la de someter a los ciudadanos a un trámite innecesario ante la Policía, lo cual podría aumentar la burocracia y la corrupción, así como generar sobrecostos a los propietarios de vehículos, al tramitar los permisos requeridos".

Control a uso de vidrios polarizados en vehículos en otras ciudades. Foto: Archivo EL TIEMPO

Garcés piensa que esto podría representar una carga financiera significativa para la comunidad.



"El polarizado es protección personal que evita que los delincuentes miren al interior de los vehículos. Es una medida de percepción de seguridad de la ciudadanía. No estoy de acuerdo con que la Alcaldía dedique esfuerzos adquiriendo equipos tecnológicos para medir el nivel de polarizados. Esos recursos deberían invertirse en fortalecer la Fuerza Pública”, dijo el senador Motoa.



El concejal Murgueitio indicó: "Hay situaciones de urgencia en Cali que ameritan la priorización en esfuerzos y recursos de @AlcaldiaDeCali. No puede ser que mientras piratas mueven cientos de miles de caleños, caravanas fúnebres bloquean tráfico y semáforos inteligentes no funcionan, se hable de polarizados".

Murgueitio empezó a recoger firmas por redes sociales, señalando: "Soy un ciudadano preocupado por mi seguridad y la de mi familia. Los vidrios polarizados son una herramienta esencial para nuestra protección personal contra los atracos y la inseguridad que prevalece en nuestra ciudad. En Cali, hemos experimentado un aumento en los índices de criminalidad (fuente: Informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística). La prohibición del uso de vidrios polarizados en vehículos particulares nos hace más vulnerables a estas amenazas".

Solicitamos respetuosamente a la Alcaldía de Cali que reconsidere esta prohibición. Los vidrios polarizados no solo proporcionan privacidad sino también una capa adicional de seguridad para los ocupantes del vehículo. Es importante equilibrar las necesidades legítimas de seguridad con las políticas públicas. Los polarizados no son un lujo.

Vidrios polarizados Foto: 123rf

El también concejal Andrés Escobar manifestó a su turno: "Por qué anunciar medidas y sanciones con la única medida de seguridad que los ciudadanos tienen a la mano. Los vidrios oscuros disuaden al delincuente".

¿Cuál es la realidad de los controles a vidrios polarizados en Cali?

El secretario de Movilidad de Cali le dijo a EL TIEMPO que no se están aplicando controles. "Nosotros no estamos en este momento realizando controles operativos a vidrios polarizados. Todo se suscitó por un video de la Sijín (de la Policía) que es un video viejo, en el que se explica qué deben hacer las personas que requieran el permiso frente un polarizado que necesiten, de acuerdo con la norma".



El funcionario también explicó: "La norma sigue vigente, no es una norma nuestra, no es una resolución o un decreto municipal. En ese sentido, el único que puede modificar la ley es el Congreso. Mientras la ley está vigente, pues sigue pendiente allí el tema de elaborar la respectivas órdenes de comparendo de los controles".

A nivel nacional existe una norma para controlar los vidrios polarizados. Foto: Archivo EL TIEMPO

No obstante, recalcó: "Sin embargo y reitero por décima vez, no estamos haciendo operativos de control en Santiago de Cali, no los estamos haciendo. No tenemos los elementos para toma de mediciones y somos muy prudentes frente a la aplicación de una norma que para muchos puede parecer ser justa, pero sigue estando vigente. En eso somos conscientes, no estamos adelantando operativos, reitero nuevamente y es importante que la gente entienda que la norma está allí y que en algún momento, el Ministerio (de Transporte) podrá ordenar a las autoridades locales a realizar esos controles, mientras la norma siga vigente".



En la secretaría de Seguridad de Cali también coincidieron con el secretario de Movilidad, en cuanto a que la ciudad no están adelantando operativos para controlar los vidrios polarizados.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI