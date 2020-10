Polémica por una ducha colectiva en la despedida de la minga en Cali

La minga llegó el lunes con unas 10.000 personas, entre indígenas y campesinos, hasta el coliseo El Pueblo, en el sur de Cali, donde permaneció tres días.



La sola llegada de los manifestantes abrió las opiniones en esta ciudad. Las comunidades dicen que se busca desvíar la atención sobre los temas de impunidad en crímenes, de territorio y de paz.

En la mañana del jueves empezaron a circular imágenes sobre numerosos indígenas que se bañaban con agua a punta de manguera. El acto se vivió en las afueras del coliseo El Pueblo, a unos 30 grados de temperatura.



Los comentarios en distintos sentidos, en redes sociales, llegaron por cuenta de las medidas de bioseguridad ante los riesgos de la pandemia del coronavirus.

La Alcaldía de Cali suscribió con los indígenas un pacto de bioseguridad para minimizar las posibilidades de contagios.



"Uno ya no sabe de qué sorprenderse en este escenario de la minga. Hemos sido claros y hemos dicho que seguimos fuertes y sanos. Salimos de Cali sin un contagio hasta ahora y así esperamos llegar hasta Bogotá. No entiendo qué pretenden los medios con polemizar cada paso que da la miga del suroccidente. Creo que es restarle importancia a un escenario, que lo quiere es hacer perder la realidad de un objetivo de por qué la movilización, nada más. Dejamos en claro que no nos vamos a dejar desviar por nada de estas cosas. Ahora resulta que es hasta malo bañarse. Lo mejor es restarle importancia a este tipo de cosas que lo que hacen es desviar la atención de lo que estamos planteando como minga social y comunitarios del suroccidente". Jhoe Sauca, coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



Horas antes se había generado una polémica por una supuesta rumba minguera en Cali, aunque se precisó que ese evento fue días antes en Caldono.



Juan Ossa apuntó: "En este país causa más indignación una ducha colectiva que un homicidio colectivo".



En redes, Arquímedes García escribió: "Mirá ve, esa es una buena manera de ayudarle al medio ambiente, un ahorro impresionante de agua representa esa ducha colectiva al bastar una sola llave abierta".