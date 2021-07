'Pese a frenazo presencial en colegios, siguen actividades virtuales'

El secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, dijo que acata la decisión del Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidad de la ciudad de suspender de forma inmediata, pero de manera provisional, las clases presenciales en colegios públicos de esta capital.

Según el funcionario, el proceso de retorno fue convocado para iniciarlo, paulatinamente, a partir del 26 de julio en las 92 instituciones educativas públicas de Cali con 165.000 estudiantes.



Había señalado que en agosto, cuando ingresan unos 150.000 alumnos de colegios privados en el calendario B, se aspira aún a que en estas instituciones acojan la posibilidad de clases presenciales y que en ese mes ya esté la totalidad de escolares públicos en las aulas.



Esta semana ya había colegios que habían retomado sus labores presenciales, como el Santa Cecilia o el Nuevo Latir.



Sin embargo, en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev) consideran que no hay condiciones en los colegios para garantizar la bioseguridad y así evitar riesgos de contagio de coronavirus.



Rechazan la distancia de apenas un metro entre cada pupitre, pese a que es una de las recomendaciones del Ministerio de Educación, pero recordaron que el año pasado, las autoridades sanitarias hablaban de guardar una distancia de un mínimo de dos metros por los contagios.



"Hemos recibido la suspensión temporal por un fallo de una juez para el caso de Cali. Las clases presenciales quedan suspendidas, pero eso no quiere decir que las actividades académicas no se puedan realizar", dijo el secretario Lenis.



Afirmó que los profesores van a seguir, por ahora trabajando de forma virtual.



"Tenemos todas la medidas de bioseguridad y hemos venido trabajando con alternancia. Con esto decimos que seguiremos trabajando con fuerza por Cali", afirmó el funcionario.



Concluyó que buscará demostrar al Juzgado que sí hay condiciones para el regreso presencial.



La decisión del Juzgado 15 implica que la Secretaría de Salud de Cali también demuestre cómo están las unidades de cuidados intensivos y qué medidas se han venido aplicando para disminuir los riesgos por covid, ahora más, cuando a Colombia ingresó la variante delta por una mujer que arribó a esta ciudad, procedente de Estados Unidos.



