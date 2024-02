¿Cuántos semáforos están dañados y cuándo habrá equipos inteligentes en Cali?

Cali tiene 493 intersecciones con semáforos. Pero algunos de estos cruces viales vienen presentando daños por hurtos de cableado, conexiones fraudulentas en la vía y vandalismo, según la secretaría de Movilidad distrital.

De esas 493 intersecciones se priorizaron 50 para que allí se instalara una red de equipos inteligentes.



(Lea también: Denuncian que menor fue víctima de secuestro y violación por parte de 6 hombres en Cali).



Se empezó por la intersección de la calle 16 con carrera 85C, en septiembre del año pasado y dos meses después se hablaba de que la instalación de los dispositivos para semáforos inteligentes habían cubierto solo 25 de las 50 intersecciones priorizadas.

Facebook Twitter Linkedin

Cali aún no tiene semáforos inteligentes en toda su capacidad, como sí los tiene Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Hoy, aún no se termina esa instalación en 200 de las 493 intersecciones con una inversión de $ 63.000 millones, como lo aseveró la concejal Alexandra Hernández.



“De 200 semáforos que se iban a instalar, solo se llegó a 58 y de ese número, solo seis estarían operando correctamente e interconectados a una central de la secretaría de Movilidad; el resto de la red, la vieja y los inteligentes, tiene controles diferentes”, dijo Hernández.



(Lea también: La extraña desaparición de una joven madre con su bebé de 2 años en el Valle del Cauca).



Ante este y otros cuestionamientos, como la renovación del convenio interadministrativo con el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle hasta el 2033 para dotación de recursos tecnológicos, como sistema de fotodetección o fotomultas para infracciones de tránsito, el secretario de Movilidad del distrito, Wílmer Tabares, aseguró que está funcionando el 98 % de todas las 493 intersecciones semafóricas, pese a la afirmación de la concejal Hernández sobre la operación del 35 % en la red de toda la ciudad.



“Lo grave es que no hay interconexión, porque de 144 semáforos que funcionan a escala, solo 76 están conectados; en la central de Tránsito hay 198, pero solo 100 están conectados y 147 que no responden a ninguna de las centrales, es decir, solo el 35 por ciento esta interconectada”, sostuvo la concejal Hernández.

Facebook Twitter Linkedin

Semáforo en actividad en Cali Foto: Alcaldía de Cali

(Lea también: Doloroso clamor de una joven que en video denunció ser acosada y abusada en Cali).



La cabildante y los también concejales Ana Leidy Erazo, Sergio Mauricio Zamora, Édison Alberto Giraldo, Roberto Ortiz, Rafael Andrés Escobar y Henry Peláez solicitaron aclarar todo lo referente a la implementación y puesta en marcha de los semáforos inteligentes.



A lo que el secretario Tabares respondió: “Cerca del 70 por ciento de la red de semáforos en Cali se encuentra conectado con la central de tráfico de la calle 14 con carrera primera, donde está la subsecretaría de Movilidad Sostenible. Sin embargo, unos están por fuera de la central y se encuentran en control local, porque han cortado la fibra óptica que es la que comunica los equipos con la central. Hay dificultades con aquellos semáforos, especialmente, en el oriente caleño que funcionan, a través de una conexión con señal inalámbrica. Estamos tratando de centralizarlos”.

¿Cuándo los semáforos de Cali serán inteligentes?

A partir del segundo semestre del año pasado, la entonces Alcaldía propuso una automatización de los corredores viales de las calles 16, 13 y 14.



El secretario Tabares dijo que la red en toda su capacidad no está funcionando. “Estamos todavía en el proceso de terminación del contrato de instalación de equipos y, finalmente, la última fase de esta parte de semáforos inteligentes que tiene que ver con la conexión y la programación de los equipos”.



(Lea también: ¿Quién es 'Pacho malo', el exfuncionario del CTI que es investigado por narcotráfico?).

'Hay recaudo del Centro de Diagnóstico Automotor, pero pocos ingresos para Cali'

El CDAV es una entidad de economía mixta con participación del 49,71 % del distrito; del 45,23 % del ministerio de Transporte; del 2,68 % de Gobernación, y del 2,68 % del mismo CDAV. Pero, concejales, como Édison Lucumí y Fabio Arroyave, cuestionaron el recaudo y pocos ingresos al distrito de Cali.

Facebook Twitter Linkedin

Semáforos en la calle Quinta de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

"Ese contrato se firmó hace más de 20 años, pero en 2023 se prorrogó por 10 años más, a sabiendas que ellos recaudan $27 mil millones al año, pero al Distrito Especial, solo ingresan $ 5.800 millones, o sea que los particulares se quedan con el 78,6 % de la ganancia", dijo Lucumí.



Para el concejal Arroyave, no es explicable que una entidad como el CDAV haga el recaudo de dineros públicos cuando ello está prohibido por una sentencia Judicial que surgió a partir de la entrega de este servicio a la empresa Sicali que hizo la Dirección de Hacienda.



“Es necesario conocer la situación real de la plata que se recauda, en qué la invierten, cuánto le toca al municipio, quién se beneficia y demás, para que no se vea como una vena abierta de la Administración. Además, las multas no cobradas, que sobrepasan los $1,3 billones, no se sabe si ya prescribieron o están en proceso de cobro y ello debe aclararse”, expresó Arroyave.



El secretario Tabares dijo que el convenio fue suscrito el año pasado, pero indicó que se revisa el convenio. No obstante, resaltó el Centro de Gestión del Trafico con el CDAV, así como elementos para prestar atención cuando hay accidentes de tránsito.

¿Qué dice el gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV)?

El gerente del CDAV, Jaime Cárdenas, dijo que en la entidad están “alineados con las políticas públicas del Plan de Desarrollo Nacional. Se dispondrá de soluciones tecnológicas innovadoras y para consolidar los servicios ciudadanos digitales en el marco del gobierno electrónico en el sector de tránsito, transporte y movilidad en Cali, lo que permitirá conectar y facilitar la relación de la autoridad de tránsito con los ciudadanos”.



Anotó que “esto es posible gracias a la renovación del contrato Interadministrativo entre el Distrito de Cali y el CDAV". Describió el Centro de Diagnóstico como una entidad pública con patrimonio autónomo por la participación del Gobierno Nacional, Alcaldía, Gobernación y demás socios de la entidad.



"Gracias a sus resultados históricos y los beneficios para Cali, la renovación del contrato interadministrativo hasta el 2033, permitirá que la implementación de las obligaciones contractuales aumenten de 27 a 73 todas ellas, relacionadas con la consolidación del concepto del gobierno en línea y el acercamiento del Estado al ciudadano a través de los trámites digitales, ello en desarrollo de los marcos normativos como el decreto 620 de 2020 de ministerio de las TIC (Servicios Ciudadanos Digitales) y la ley 2052 de 2020 (Colombia Ágil – Racionalización de los Trámites)", manifestó Cárdenas.



"Durante el año 2023, el CDAV transfirió al Distrito de Cali -Secretaría de Movilidad, recursos consolidados por cerca de $ 90.000 millones por concepto de la operación de los servicios de tránsito", añadió el gerente.



Expresó que las transferencias al distrito, libre de costos y gastos, en el período 2000 a 2011, representaron ingresos por $ 220.000 millones, aproximadamente, mientras que en el período 2012-2023 se totalizaron transferencias por más de 580.000 millones", agregó.



Cárdenas dijo, además, que "se proyectan ingresos totales para el Distrito de Cali en la nueva era del contrato interadministrativo entre los años 2024 y el año 2033, por un valor estimado de $ 1,5 billones con cero costos para el distrito de Cali, costos y gastos que serán asumidos por el CDAV y su aliado estratégico".



"Adicionalmente, el distrito de Cali, mayor accionista del CDAV, obtiene más del 50% de utilidades operacionales que genera anualmente", indicó.



Anunció como nuevos servicios:



• Componente de inteligencia artificial IA como asistente virtual para el ciudadano (CIVIii).

• En la vigencia contractual 2023-2033 se adicionan las obligaciones relacionadas con la, optimización y mejoramiento tecnológico del centro de gestión de movilidad.

• Fortalecimiento a la autoridad disponiendo de soluciones tecnológicas para el desarrollo de sus funciones.

• Disponer de una plataforma de monitoreo vial - MVI para la operación del Centro de Gestión de Movilidad.

• Dispositivos móviles para la autoridad.

• Modelo de operación de los procesos de gestión para el fortalecimiento del recaudo.

• La calidad de los servicios es el resultado de altos estándares de los trámites y el tiempo de atención satisfacción y fidelidad de los usuarios por la agilidad en el procesamiento de calidad.

• El nivel de satisfacción del usuario presencial de los servicios de tránsito es del 94 al 99 %.



CALI