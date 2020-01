Se enciende polémica por elección de personero y contralor de Cali

Cada vez se ponen más candentes los procesos por los cuales el Concejo de Cali elegirá al personero y al contralor de la ciudad en este año. Quienes sean escogidos para estos dos cargos serán los responsables de dirigir los órganos que harán control a la Alcaldía de la capital del Valle.

Desde esta semana, en el cabildo deben hacer las entrevistas a los seis candidatos a la Personería de Cali, que fueron retomadas. Ellos son Óscar Fuentes, Noralba Garcia, Yadir Torres, José Ignacio Arango, Carlos Rojas y Felipe Fuentes. Fueron calificados por la Fundación Universidad del Valle, entre noviembre y diciembre del año pasado.

La presidenta del Concejo, Audry Toro, señaló que se busca transparencia y por eso, ayer se citaron a directivas de la Fundación de la Univalle.



En la evaluación por el cargo en la Contraloría, el proceso también ha sido cuestionado. La evaluación habría recaído en otra consultoría, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Bogotá.



Pero la controversia por el cargo de la Personería se avivó, luego de que se conoció que la Procuraduría General de la Nación le envió una comunicación el pasado 5 de diciembre al concejal Fernando Tamayo, cuando era el presidente del Concejo, con observaciones a ese proceso de la Fundación Universidad del Valle de calificar a los aspirantes a Personería, tras firmar un contrato de consultoría con esta corporación.

Este contrato fue por 32’500.000 pesos y las calificaciones se hicieron a finales de 2019.



La Procuraduría hizo observaciones sobre la idoneidad de la Fundación de Univalle. “Al realizar la revisión del certificado de existencia y representación legal de esta entidad e incluso, la revisión de su portal web no se encuentra que la actividad de selección de personal sea uno de sus objetivos específicos; es más, ni siquiera es relacionada en la experiencia de su portal web”, dice la misiva del Ministerio Público.



Ayer, luego de que el Concejo convocó a directivas de la Fundación de Univalle para avanzar en las entrevistas, el concejal Milton Fabián Castrillón dijo que “el Concejo no ha modificado las reglas del juego de las convocatorias para escoger al personero y al contralor de Cali, pues en ningún momento se han cambiado, materialmente, las normas. Lo que se busca es consolidar y ponderar las evaluaciones que hagan los 21 Concejales”.



Marlon Giovany Gómez, director ejecutivo de la Fundación Universidad del Valle, dijo que no entiende por qué esas dudas. Añadió que la Fundación ganó un concurso de méritos para evaluar a candidatos a la Personería y que desde 1993 hace consultorías.



El excandidato Michel Maya se sumó a la controversia, pero no cuestiona la Fundación. Rechazó que no se habría tenido en cuenta a una persona entre los candidatos a Personería, pese a sus títulos y experiencia. dijo que sería “para beneficiar a una candidatura que tiene el visto bueno del Alcalde”. Maya dijo que se cambiaron las reglas del juego y el concejal Milton Castrillón manifestó que no se han modificado.



En la Alcaldía de Cali rechazaron este señalamiento y que el Concejo es independiente.



