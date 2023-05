Luego de la tensión vivida en Jamundí, Valle, por un video en el que se vio al general William Fernando Prieto, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, asegurar que iba a retirar las tropas ubicadas en zona rural de este municipio, la institución aclaró que allí se trabaja con normalidad y solo se trató de evitar una confrontación con la comunidad.

En el video, el comandante indicó que la decisión se tomó luego de que habitantes de las veredas San Antonio, La Ampudia y Villa Colombia bloquearan el avance de las tropas en el sector el pasado 27 de abril por medio de una asonada.



El general aseguró a través del video que no es la primera vez que suceden estas acciones, ya que, “constantemente, personas buscan evitar el actuar legal de las instituciones. En el 2022, esta comunidad realizó cuatro asonadas contra unidades del Ejército, teniendo en cuenta que detrás de estos municipios estaban los grupos armados disfrazados residuales ‘Jaime Martínez’”.

Tras la difusión del video, el Ejército Nacional aclaró que las tropas no han sido retiradas, y que solo se evitó una confrontación con la comunidad evadiendo la asonada, pero en los corregimientos permanecen los efectivos de la institución cumpliendo con su deber.



Confirmaron que, en operaciones realizadas en las últimas 24 horas, se logró la incautación de más de 80 kilos de pasta base de coca y, con apoyo del CTI, ubicar 30 kilos de explosivos.



Ante estos hechos, el experto en seguridad, defensa y justicia, Hugo Acero, aseguró que es un problema que se debe atender cuanto antes, pues no se puede evadir la presencia del Estado en estos territorios.



“Si se trata de un caso de violación de los derechos humanos, debe ser atendido por parte de los ministerios de Defensa y Justicia, pero ya hemos visto antes que grupos ilegales instrumentalizan a las comunidades para sacar a la Fuerza Pública de los territorios, esto no se puede permitir, deben estar en los territorios y defenderlos”, dijo Acero.

El experto sostiene que “bajo ningún punto de vista está bien que las tropas se retiren, pues el Estado tiene diferentes mecanismos para enfrentar las situaciones que se registren y garantizar su presencia de forma constante”.



Este lunes, Camilo Murcia Lozano, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Gobernación del Valle; Andrés Felipe Ramírez, alcalde de Jamundí, y el general Prieto estuvieron en la vereda de Guachinte, para garantizar el control territorial.



“El trabajo que se viene haciendo de manera articulada les ha hecho frente a delitos como la extorsión para garantizar el compromiso que tenemos con la comunidad, esto ha sido sin descanso”, dijo Murcia Lozano.



Por su parte, el alcalde destacó que el trabajo interinstitucional continúa.



“Estamos trabajando muy duro, esta semana se logró la desarticulación de ‘los Chinga’ gracias al trabajo y a la bolsa de recompensa con la Gobernación”, dijo el mandatario.



Finalmente, el comandante Prieto aseguró que seguirán ampliando las capacidades y las tropas con operaciones de estabilidad y control para velar por la seguridad de la población ubicada en estas veredas y en el departamento en general.

