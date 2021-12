La verbena del barrio Ulpiano Lloreda, que se convierte en una romeria de rumberos en el oriente de Cali, recibió el permiso de la Alcaldía para su realización bajo unas condiciones y controles.



La decisión suscitó una controversia desde sectores políticos y comunitarios. El funcionario y presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector, Carlos Copete, responsabiliza a la alcaldía de lo que suceda.



En Cali se vive el cuarto pico del covid. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, pide que la comunidad se vacune y señala los riesgos en celebraciones de Feria, del título del Deportivo Cali y en fiestas en barrios.



La verbena de Ulpiano Lloreda se cumple como tradición entre la noche del viernes 31 de diciembre y el sábado primero de enero. El año pasado no se permitió bajo el confinamiento.



Este año se dio la autorización. Ante la polémica, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Soler, dijo que "si alguien me da una fórmula de cómo contener 15 mil personas, la aplicamos. Con 5.000 policías no tengo capacidad de hacerlo",



Soler dijo que "no es posible evitar la Verbena ni permitir que los habitantes la realicen. Anotó que lo que se ha buscado es que de parte de la misma comunidad se atiendan unas condiciones para no caer en desorden y riesgos ante los contagios del covid-19 y la nueva cepa ómicron".



"Hablamos con la comunidad y se hará un trabajo responsable. Estaremos con unos 1.000 policías para que sea con toda la seguridad del caso", anotó el Secretario.

En el sitio será instalado un Puesto de Mando Unificado con las Secretarías de Riesgo y Salud. Se contará con apoyo y asistencia militar por parte del Ejército, ambulancias y vigilancia con helicóptero y drones.



En un video divulgado por el concejal Roberto Ortiz, el presidente de la JAC del Ulpiano Lloreda, Carlos Copete, señaló que esta celebración no hace parte de la Feria de Cali.



"Por problemas se inseguridad, salubridad, conociendo que ya se están llenando de nuevo las UCI por el tema del covid, quiero decirle señor Alcalde, que lo que pase en nuestro barrio si usted autoriza este evento, es de su entera responsabilidad", dijo Copete.

