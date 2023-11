Polémica por murales en Túnel de Cali: además de una de las pinturas cuestionan costos

El Túnel Mundialista, el más largo a nivel urbano de todo el país, tuvo una intervención con mantenimiento, limpieza, mejoras y seguridad, así como con el enlucimiento con murales, a lado y lado de este corredor de 980 metros de extensión, pero en medio de polémica.



Allí quedó pintado el monumento a la Resistencia, que se erigió en el suroriente caleño, a raíz del paro y el estallido social, los cuales, golpearon a la ciudad con fuerza durante el 2021.



Pero además del mural, surgieron cuestionamientos por el costo de los mismos de unos $ 1.300 millones de toda la obra elaborada por el maestro Diego Salas, según el concejal electo Juan Felipe Murgueitio, del Centro Democrático. Según Murgueitio, el contrato fue directo y no se abrió licitación para que hubiera más oferentes.

El alcalde Jorge Iván Ospina resaltó que los murales dejan ver una Cali creativa, y una Cali con inclusión y diversa.



“Creo que falta mucha percepción, interpretación y capacidad para señalar que se debe borrar un elemento simbólico que fue forjado por jóvenes del oriente, en donde anteriormente existía Puerto Rellena y que la comunidad hoy denomina Puerto Resistencia, así empieza la reconciliación”, sostuvo el mandatario sobre el monumento hecho por manifestantes de aquel estallido social y que quedó plasmado en uno de los murales.

Murales en el Túnel Mundialista de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

En cuanto al costo, el director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (UAESP), Francisco Prado, dijo que hubo una convocatoria pública y que la contratación se llevó a cabo, teniendo en cuenta la ley 1150 del 2007 que ampara trabajos artísticos a cargo de una persona natural.



Como parte del enlucimiento del túnel hay seis secciones de murales que, según la Alcaldía, representan, a través de relatos, las tradiciones locales, la historia cultural, deportiva y social de la capital del Valle. “El objetivo de la intervención es contar con un túnel más seguro, mejorando la movilidad de los vehículos y garantizando una estancia agradable”, dijo el alcalde Ospina.



Pero la polémica empezó cuando el concejal electo Murgueitio, opinó: “Yo sí quisiera saber si hubo socialización detrás de este mural, Jorge Iván Ospina. Me imagino que fue participativo. O si no, explíqueles a los caleños por qué están pintando símbolos que no representan a amplios sectores de la ciudad en espacio público”.

Murales en el Túnel Mundialista de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La concejal Ana Erazo, del Pacto Histórico, se pronunció luego: “En la calle demostramos que somos más. Y cuando quiera se lo podemos demostrar. Seguro, si hubieran pintado un revólver te gustaría más, ¿cierto? Los murales fueron creados por artistas de Cali que plasmaron sus expresiones e interpretaciones de lo que para ellos son los símbolos de la ciudad”.



El concejal conservador Juan Martín Bravo pidió que se cuente la historia completa del paro sobre los policías asesinados.



El concejal Fernando Tamayo rechaza la división que se está generando por los murales.



El representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático expresó que Cali “sufrió con los bloqueos que quedó representada en el monumento que promueven”.

Murales en el Túnel Mundialista de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La senadora María Fernanda Cabal, del mismo partido, dijo: “Exaltar el horror y la barbarie, es desconocer que toda una ciudad estuvo secuestrada por terroristas urbanos disfrazados de manifestantes”.



El ciudadano Iván Coello señaló: “El muralismo de Cali me enamora. Alejandro Éder no se vaya a dejar convencer de borrar de borrar este resurgimiento del gran muralismo caleño.



Otro ciudadano, Andrés Lozano, expresó: “Bellos murales. Veo algunos criticando por el monumento a la Resistencia que aparece -en una parte- del mural. Reconciliarse es entender que todos los pensamientos caben, incluso en un mural. Es hora de entendernos sobre la diferencia”.

Limpieza, iluminación y señalización en el Túnel

“Hemos avanzado en actividades de limpieza; la señalización y señalética a cargo de la secretaría de Movilidad; en algunas intervenciones de la capa asfáltica y reubicación de rejillas con Infraestructura; en la vigilancia por parte de las secretarías de Seguridad y Justicia, y de Movilidad”, explicó el director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (UAESP). Aunque, el Túnel cuenta con vigilancia durante las 24 horas en los siete días a la semana, Prado dijo que habrá 17 cámaras.



A su vez, en la secretaría de Movilidad del distrito dijeron que trabajaron con pintura plástica en frío de larga duración, realizando pictogramas de máxima velocidad (50 kilómetro por hora), demarcación de líneas de carriles e instalación de tachas reflectivas al ingreso del deprimido. Se recuperó la iluminación, a cargo de la UAESP y Empresas Municipales.



