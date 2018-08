Polémica por libertad a alias Richard, exlider guerrillero de las Farc

La libertad condicional que ordenó un juez de Ejecución de Penas de Bogotá a favor del exguerrillero del frente 30 de las Farc, Martín Leonel Pérez Castro alias ‘Richard’, ha generado opiniones divididas.

Pérez Castro, quien actualmente se encuentra sometido a la ley 1820 de 2017, fue condenado a 60 años de prisión por diversos delitos entre los que se encuentran: ocho tomas a bases militares, ordenar acciones terroristas como la quema de vehículos de carga en la vía a Buenaventura y participar en el secuestro de los diputados del Valle.



Dicha orden de libertad para alias 'Richard' se conoció el pasado 27 de diciembre y más de una voz en contra se ha hecho sentir.



Ángela María Giraldo Cadavid, hermana de Francisco Giraldo, uno de los exdiputados del Valle del Cauca asesinados en cautiverio, rechazó la medida.



A través de un comunicado expresó "Es totalmente inaudito que la justicia ordinaria actúe tan a la ligera, otorgando libertad condicional a una persona que está vinculada a un crimen de lesa humanidad, lo que es violatorio de nuestra Constitución Política y de los Tratados Internacionales suscritos por Colombia".



Precisó que si bien tras la firma del Acuerdo de Paz en la Habana se deben otorgar amnistías lo más amplias posibles, esta no es aplicable para quienes están detenidos por su vinculación con crímenes de lesa humanidad y de guerra.



"Me llama la atención lo rápido que actúa la Justicia ordinaria cuando se trata de otorgar libertad, y que no lo haga para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad", dice.



Alias Richard había sido capturado por cerca de 200 hombres de la Policía, el Ejército y la Fiscalía en el año 2014, donde se le sumaba un proceso de extradición solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos.



A su vez la Fiscalía General de la Nación realizó un proceso de extinción de dominio de 70 bienes a 'Richard', entre los que se encuentran 15 cuentas de ahorro, 32 fincas, seis casas, ocho camionetas, dos cuatrimotos y un apartamento.





CALI