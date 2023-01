Con el Carnaval de Pasto se abre con alegría, colorido e ingenio el año de las fiestas en Colombia.



En el evento se dio una polémica cuando una de las participantes mostró sus senos en uno de los desfiles. Pero no faltó un toque de política ni debate.

La fiesta de los pastusos es reconocida por la creatividad en los juegos, desfiles y actos que se cumplen durante la primera semana de cada año.



El cierre del Carnaval de Blancos y Negros en Pasto no se quedó sin alguna controversia política en un año electoral.



Esta vez por una fotografía en la que se aprecia al registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, y al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Ambos muestran en sus rostros y vestuario algo de la alegría que se vive durante esta fiesta tradicional en la capital del departamento de Nariño.



La foto fue puesta en circulación en redes sociales. Jaime Arizabaleta, columnista y abogado, seguidor del Centro Democrático y opositor de Ospina, escribió: "No hay garantías para las elecciones de 2023, miren como este par de joyas se burlan de los colombianos".



En redes, @NatiJaramilloR apunta: "Jaimito. Ud no ha querido entender. Con o sin Vega, ud no tiene ni la más mínima opción de llegar a la alcaldía. Ya deje el show...".



Desde la administración se indicó que los funcionarios coincidieron en un sitio y les tomaron una foto que ahora cruza las redes.



Ospina ha estado en controversia permanente, en especial, con sectores del uribismo que le señalan de corrupción.



Vega ha debido sortear sus polémicas y alguna demanda. El 27 de septiembre, el Consejo de Estado decidió mantenerlo en su cargo ante un pedido en contra por presuntas irregularidades en su elección.



La Sala Quinta del tribunal definió que no hubo ninguna anomalía en el proceso que definió a Vega en la dirección de la entidad que regula el sistema civil del país y registra el conteo de votos en las elecciones en Colombia.

