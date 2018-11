Polémica por excavaciones en parqueadero en extinción en Cali

El predio donde está el parqueadero se localiza en el centro urbano de Cali y ha sido objeto de un proceso por parte de las autoridades.. La SAE reemplazó a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Las posiciones de la SAE y el centro comercial Panamá son diferentes frente a unas excavaciones en un parqueadero y las actividades en el área céntrica de la capital del Valle.



Un comunicado de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S dice que "en el desarrollo de sus funciones de administración y custodia de los bienes en proceso de extinción de dominio continua con el plan de recuperación de bienes con ocupación irregular. Durante estas actividades, SAE evidenció dos grandes excavaciones en los parqueaderos de un edificio ubicado en la calle 15 No. 3 - 33 en la ciudad de Cali".



El informe dice que "durante los últimos 4 años, la regional Suroccidente de SAE adelantó todas las actuaciones administrativas pertinentes para hacer un acercamiento con los ocupantes del edificio, buscando determinar, de acuerdo con los parámetros de ley, la posibilidad de normalización o entrega voluntaria del inmueble. Este acercamiento resultó infructuoso, dado que los habitantes mostraron reticencia y oposición a la misma".



El administrador del centro comercial Panamá, Carlos Pérez, dijo que su entidad le hizo ver a la SAE que los 372 comerciantes con locales, de propiedad legal, no tienen acceso a esos parqueaderos y fueron los primeros en alertar porque existen los riesgos de una desestabilización del terreno y las propiedades, "No se me permite ir al tanque de reserva de agua ni al transformador de energía, lo que hace parte de nuestras tareas.

Excavaciones en parqueadero al que se le aplicó extinción en Cali Foto: Archivo particular

La primera diligencia que dio inicio a la recuperación de los inmuebles se llevó a cabo el primero de octubre cuando se asumieron bienes los sótanos que eran utilizados como parqueaderos y en donde se evidenciaron las excavaciones. Estas alteraciones fueron conocidas por las autoridades competentes y la Policía Metropolitana de Cali, dice la SAE.



De acuerdo con su comunicado, "la SAE documentó dicha situación y puso en conocimiento de las autoridades esta irregularidad. Una de las actividades de administración por parte de Sociedad de Activos Especiales consistió en proporcionar y mantener custodia de los inmuebles a través de un operador

logístico para garantizar la seguridad del mismo".



Pérez dice que los comerciantes tienen preocupaciones, pero no se les ha atendido sus peticiones para no afectar su actividad en el centro de la ciudad.



El miércoles 7 de noviembre de 2018 la SAE realizó una visita de inspección

acompañada por la Policía Nacional con el fin de constatar que las excavaciones no

continuaran. De acuerdo con el informe de esta institución no se evidenció novedades relacionadas con estos agujeros. En el curso del mes de noviembre la Sociedad continuará con la recuperación de los locales comerciales con ocupación irregular que se encuentran ubicados en dicho edificio conocido con el nombre de Centro Comercial Panamá. Una vez se realice la reparación respectiva, obra que contempla el relleno y taponamiento de los túneles encontrados, se procederá a promocionar los inmuebles para su arrendamiento y garantizar su productividad.