La escultura en aeropuerto de Cali a la que llaman 'adefesio sexista'

Una nueva polémica se levantó en el Valle del Cauca por cuenta de la escultura ubicada en la glorieta del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. De acuerdo con varios usuarios de redes sociales, la obra de la artista María Fernanda Cuartas es un 'adefesio sexista'.

La escultura es de una mujer sin rostro y con el nombre de 'Ella', que se encuentra en la entrada de la terminal aérea, en jurisdicción del municipio de Palmira.



La obra de arte está hecha en bronce y tiene un solo zapato de color rojo, al igual que el de su vestido.



Para la escritora Betsimar Sepúlveda, la obra es "adefesio". Según ella, la escultura no representa a todas las mujeres vallecaucanas y agregó que se opone "rotundamente a que este estereotipo siga reproduciéndose como un único modelo de la mujer. No veo allí a la embera chami, nasa, wounaan o paez, no veo a la mestiza, o la negra".

La escritora agregó que "este monumento a la narcoestética nos ofende, nos insulta. Humilla la lucha de las mujeres que día a día arriesgan su vida por defender los territorios de donde la violencia no para de expulsarlos, a las mujeres que con su intelecto construyen espacios para el debate, el pensamiento y la creación, invisibiliza a la campesina que este gobierno explota y margina".



Sepúlveda propuso conformar un movimiento ciudadano que promueva el cambio de la escultura por una "que verdaderamente reivindique la lucha histórica de nuestras mujeres".



Por otro lado, otras personas han señalado que esta es una obra que no tiene que ver ni con el narcotráfico ni hace ningún señalamiento, pues el monumento, como muchas de las obras de Cuartas, no tiene rostro y por ende no daría a entender que la mujer debe encajar en un determinado modelo.



