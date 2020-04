Polémica por envío de muestras y pruebas del Valle a INS de Bogotá

Frente a una polémica con el Instituto Nacional de Salud en cuanto al envío de muestras de la región al Instituto Nacional de Salud en Bogotá, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, dijo que no es cierto que se estén enviando en bolsas plásticas.

La funcionaria señaló que “hay dificultades con cédulas inscritas en las fichas epidemiológicas".



“Pero se ha incrementado un número de operadores particulares que diligencian las fichas de forma incompleta”.



Añadió que en el laboratorio de salud pública departamental: “Hacemos una revisión. Se completan los datos y se envían”.



Pero, la secretaria Lesmes sostuvo que “en ningún momento se han enviado muestras en bolsas plásticas porque sería poner en riesgo la salud, primero, de nuestros funcionarios. Segundo, de la compañía que recibe las muestras y obliga a enviarlas con el triple empaque".



Agregó que "la Secretaría no recibe muestras que no vengan con una impresión de la ficha de Sivigila. No las estamos recibiendo para evitar esa clase de dificultades”.



Dijo, también "que falten número de cédulas a que la Secretaria esté enviando muestras de material biológico altamente contaminante en bolsas plásticas, pues la distancia es muy grande”.



