Alcaldía de Magüí Payán dice que niños en Bogotá sí son los del video

“Los niños y jóvenes que aparecen en el video sí están aquí en Bogotá y recibieron en la noche del martes los nuevos instrumentos de manos del Presidente”, responde Diego Mejía, coordinador de Juventud de la Alcaldía de Magüí Payán (Nariño), ante la polémica despertada en las últimas horas por una denuncia que afirma que muchos de los niños que viajaron a la capital al acto de posesión del ministro de Defensa, Guillermo Botero, no corresponden a los de la banda que se hizo viral por un video en internet.

Con sus pies descalzos avanza la mejor batucada del mundo por las polvorientas calles de Magui, Payan, un pueblo nariñense olvidado por todos menos por la muerte y la pobreza. La Colombia que no se resigna. pic.twitter.com/nZ8rTvYiTP — Jaime Cedano Roldán (@Cedano85) 11 de agosto de 2018

Mejía, responsable del proceso de formación y capacitación de quienes integran la banda de paz 'Hércules', explica que fue David Hurtado en su calidad de fundador y creador de la agrupación quien en el año 2016 conformó dentro de la banda dos agrupaciones, la de los niños de 6 a 9 años de edad y la de los más grandes de 10 a 12 años.

El viaje de la Banda marcial de Magüí Payán, en Nariño. Foto: Archivo particular

De acuerdo con el funcionario, solo tres de los niños no viajaron a la capital de la república, uno porque sufrió un accidente y los dos restantes por encontrarse en la ciudad de Cali.



“Los niños están aquí en Bogotá, nosotros podemos mostrar las fotos de que los niños que aparecen en el vídeo están acá”, insiste Mejía y refuta las declaraciones que ha entregado James Tenorio, director de la Fundación Jóvenes Educadores de Magüí Payán, quien además de señalar que muchos de los niños que viajaron a Bogotá al acto de posesión del Ministro de Defensa no corresponden a los que aparecen en el video, también aseguró que los menores no tienen nada que ver con el proceso cultural.



Mejía niega esa versión y advierte que “es una campaña de desprestigio que está haciendo el señor James Tenorio porque a él le descubrimos que quería aprovecharse de ese video”.

Durante el evento de posesión del Ministro de Defensa, el presidente Iván Duque entregó instrumentos a niños de Magüí Payán. Foto: Mauricio Dueñas Castaneda

“Es un daño que le está haciendo al mismo municipio”, afirma el funcionario, quien enfatiza “vamos a desmentir al señor Tenorio y dar a conocer la verdad al país, como por ejemplo que los instrumentos que recibió ese señor aún no los ha entregado”.



Al margen de esta controversia, el sueño de los 30 niños y jóvenes de la banda de paz 'Hércules' del municipio de Magüí Payán (Nariño) se hizo realidad.



En la noche de este martes ellos dejaron los rústicos instrumentos que habían elaborado con canecas de basura, tarros de leche, galones de combustible, tapas de ollas y palos de madera para recibir nada más y nada menos que del Presidente de la República, Iván Duque, y la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, elementos como cajas, tamboretas, platillos y cornetas.



El escenario fue la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en Bogotá, en el marco de la ceremonia de reconocimiento al nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero.



Cuando entraron marchando para pasar frente a la tribuna de honor el maestro de ceremonia hizo una inusual presentación para este tipo de imponentes ceremonias: "Ante ustedes la banda de paz 'Hércules' del municipio de Magüí Payán en el Departamento de Nariño; estos niños y niñas, jóvenes talentos de la Costa Pacífica colombiana representan el empuje, creatividad de una infancia soñadora que pese a las limitaciones y obstáculos encontraron en la música la forma de potenciar su talento; el sueño de estos valientes es seguir construyendo desde el municipio de Magüí Payán de la mano de los soldados del Ejército Nacional y las Fuerzas Militares”.



Fue un momento inolvidable en una noche especial para sus vidas, confiesa Diego Mejía.



“Este día para ellos va a hacer inolvidable porque son los primeros niños de Colombia que tienen la oportunidad de darle la mano al Presidente Iván Duque y tener la oportunidad de expresarle con sus tambores y bombos que Magüí Payán necesita inversión social para la niñez y juventud”, manifiesta el funcionario.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO