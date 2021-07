Polémica por multitudinario concierto sin permisos en Cali

Durante 12 horas, cientos de personas participaron en un concierto en el sector de Puerto Rellena, que no contó con permisos de la Alcaldía de Cali.

Los artistas más conocidos que participaron en el evento fueron la cantante Adriana Lucía y la banda Doctor Krápula.



(Puede leer: ¿Caleño, tiene una comorbilidad? Tome su historia clínica y vacúnese)



Cabe recordar que Puerto Rellena o Puerto Resistencia es uno de los sitios emblemáticos del paro nacional en la capital del Valle del Cauca. Allí se construyó una escultura de un brazo con el puño levantado y que sostiene un cartel con la palabra "Resiste".



"Ese evento ni solicitó permiso, ni obtuvo permiso por la Alcaldía de Cali. Fue un evento que hicieron en el marco de su resistencia, digamos a espaldas de la Administración", afirmó el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía de Cali, Jimmy Dranguet



El funcionario manifestó que la Alcaldía hizo presencia en el sitio para verificar que no se presentarán problemas de orden público y que se decidió no suspender el concierto para evitar confrontaciones con los asistentes.



(Le recomendamos: Falleció la madre de la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro)



Dranguet añadió que están investigando quiénes fueron las personas que organizaron el concierto para aplicarles las sanciones establecidas en la ley y que este no fue el primer concierto que se organiza en Cali durante los últimos dos meses.

Más noticias de Colombia

Miseria y dolor: se cumple un año de la tragedia de Tasajera

2.100 familias damnificadas por inundación en Zona Bananera, Magdalena