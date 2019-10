Polémica por diploma de bachiller del candidato Roberto Ortiz

Una polémica se generó por un diploma de bachiller y los estudios del candidato a la alcaldía de Cali, Roberto Ortiz.



Por ello, el aspirante salió al paso y dijo que sí tiene su diploma de bachiller. Ortiz señaló que el diploma que rueda en redes sociales sería falso y mostró un documento asegurando que es el verdadero en su cuenta de Twitter. Correspondería al colegio Iván Darío López.

Sin embargo, el rector de este centro educativo en Cali, Franklyn Daza, dijo que en los 30 años que lleva frente al colegio da fe de que Roberto Ortiz no habría estudiado en este plantel.



"Yo no sé cómo dicen, primero no lo conozco. Sé de él por su paso por la Cámara de Representantes y por el Senado, pero como persona no he tenido. Es un bachillerato formal no informal y para la época nunca hemos tenido educación nocturna, entonces no sé cómo una persona de estas puede decir que fue bachiller del colegio Iván Darío López, es imposible", dijo el rector Daza.



"Yo que soy fundador del colegio y durante los 30 años que siempre he sido el rector del colegio nunca he contado, ni lo conozco, ni ha pasado por allí. No sé cómo tiene un título del Iván Darío López", añadió.

#ELECCIONES Supuesto diploma de bachiller presentado por candidato Roberto Ortiz sería falso. pic.twitter.com/35Ji7Tb96w — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) October 25, 2019

Para los que, con guerra sucia, quieren cuestionar mi preparación académica, les cuento que tengo estudios de especialización en Alta Gerencia Pública Local, en España, además de formación en gerencia financiera, entre otros cursos. Nos vemos el domingo en las urnas!#FirmeConCali pic.twitter.com/Ml3Mb2VPlS — Roberto Ortiz (@robertoortizu) October 26, 2019

"Para los que, con guerra sucia, quieren cuestionar mi preparación académica, les cuento que tengo estudios de especialización en Alta Gerencia Pública Local, en España, además de formación en gerencia financiera, entre otros cursos. Nos vemos el domingo en las urnas", dijo Roberto Ortiz en su cuenta de Twitter.

Otros candidatos y sus organizaciones se quejan de los agravios y el vandalismo en los últimos días del proceso electoral que lleva a las elecciones este domingo 27 de octubre.



El médico Jorge Iván Ospina, también candidato a la alcaldía de Cali, señaló que siguen los ataques en los que se le intenta relacionar con conductas ilegales. También con supuesto retiro de apoyos.



