Consejo de Estado dirime en pleito por decreto de diálogos en Cali

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dio su concepto frente al litigio jurídico que desencadenó una demanda de la ciudadana María del Mar Machado Jiménez contra el decreto de la Alcaldía, el cual había reglamentado los diálogos con miembros de la Unión de Resistencias de Cali (URC) en el paro nacional, en la capital del Valle, desde el pasado 31 de mayo

Con la decisión del Consejo de Estado, la medida cautelar del Juzgado 16 Administrativo del Circuito de la ciudad que suspendió el decreto, en primera instancia, sigue vigente, pese a que había quedado sin efectos por una segunda decisión, la del Tribunal Contencioso Administrativo.



Es decir, el Consejo de Estado revocó solo ese aspecto en la decisión del Tribunal.



Pero, como lo advierte el Consejo de Estado, no significa que no siga el proceso y que se haya tomado la última palabra.



Es por ello que este el Consejo de Estado ordenó al Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Cali notificar a la URC la medida cautelar contra el decreto, pues anteriormente no lo hizo ni la vinculó al proceso para que expusiera sus alegatos en los estrados, en caso de continuar con un proceso de nulidad simple.



Este concepto del Consejo de Estado es, pues, el resultado de analizar el fallo del Juzgado 16 Administrativo y la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo frente a una acción de tutela instaurada por la URC.



Según la URC, ninguno de sus integrantes fue vinculado al litigio que les atañe al ser parte de los diálogos para avanzar en resolver el paro y, por ende, tampoco fueron notificados para tener el derecho a impugnar, como será su nuevo propósito, de acuerdo con fuentes cercanas.



En cuanto a la decisión del Tribunal Contencioso de suspender la medida cautelar contra el decreto, la Sala del Consejo de Estado "estima que evaluar la legalidad o la legitimidad del mencionado auto interlocutorio escapa a las competencias del juez de tutela", a la que acudió la URC.



Esto significa que la URC puede seguir en el proceso, pero no instaurando una tutela como lo hizo, sino bajo otro mecanismo ante un juez ordinario.



En el Consejo de Estado reiteraron que no puede ser un juez de tutela el que entre a dirimir sobre la naturaleza de la medida cautelar del Juzgado 16 por ser una herramienta de amparar derechos de la población, distinto del eje central de este pleito.



"Si los miembros de la URC desean anular esta providencia y mantener la vigencia del decreto distrital No. 4112.010.20.0304 del 31 de mayo de 2021, deben acceder al juez natural de la causa e interponer los recursos correspondientes, una vez les sea notificado el auto admisorio de la demanda y la decisión que decreta la medida cautelar", dice el Consejo de Estado en su fallo.



El Tribunal Contencioso Administrativo había señalado, en sentencia del 25 de junio, amparar los derechos fundamentales a la protesta pública y pacífica, y al debido proceso de los accionantes Unión de Resistencia Cali.



El Consejo de Estado informó que se modifica la orden de amparo así: "Ordénase al Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Cali garantizar el derecho de defensa de todos los ciudadanos que tengan un interés en la demanda de nulidad".



En otras palabras, según el Consejo de Estado, el Tribunal Contencioso solo debía amparar el derecho al debido proceso que reclamó la URC, pero dejando en claro que es un derecho para todos los ciudadanos y que no había lugar a dejar sin efectos el auto de la medida cautelar.



"Siendo así, cabe concluir que la autoridad judicial accionada (Juzgado 16) incurrió en irregularidades procesales que desembocaron en una violación al derecho al debido proceso de los miembros de la URC", recalca el Consejo de Estado.



"Así, la Sala encuentra que el juzgado accionado incurrió en una violación al debido proceso, pero no por las razones que expuso la primera instancia, sino porque se profirió auto admisorio sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 171 del CPACA".



En las consideraciones, el Consejo de Estado concluye: "Si los miembros de la URC desean anular esta providencia y mantener la vigencia del decreto distrital No. 4112.010.20.0304 del 31 de mayo de 2021, deben acceder al juez natural de la causa e interponer los recursos correspondientes, una vez les sea notificado el auto admisorio de la demanda y la decisión que decreta la medida cautelar".



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha sostenido que el decreto permitió el levantamiento pacífico de los bloqueos para no aumentar el número de muertes que ha dejado el paro, tanto de más de una decena de civiles, como las de los dos uniformados de la Policía.



