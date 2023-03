En debate se convirtió un contrato de hace dos años para surtir de ventiladores de respiración mecánica en época crítica de covid-19 al Valle del Cauca.



Un congresista cuestiona selección e incumplimientos de firma y anuncia denuncia. Desde Gobernación responden que ya se pidió intervención de Fiscalía.

El representante a la Cámara por el Partido Verde, Duvalier Sánchez, señaló que el contrato se suscribió por unos 29.000 millones de pesos (se giró el 50 % como anticipo al contratista ), lo que significaría la pérdida de 7.000 millones por incumplimientos y presunta falta de gestión de la Gobernación.



Dijo que el contratista seleccionado, en matrícula mercantil no tenía experiencia previa en la importación de equipos médicos. Según una investigación de Consejo de Redacción, la actividad se modificó un mes después de recibir el contrato, tras una solicitud de su representante legal, que en 2022 no renovó la matrícula y la firma no existe legalmente.



Sánchez anotó que "esta denuncia ya está en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría y si aquí hubo, un detrimento patrimonial, prevaricato por omisión o estamos frente a un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, los responsables deberán pagar".

🚨 Aquí les explico #EstafaMaestra del caso de corrupción más indignante y asqueroso de los últimos años.



Aunque me gane enemigas poderosas en el Valle, voy a luchar contra los corruptos que literalmente dejan morir a la gente por su codicia.#DuroContraLosCorruptos 💪🏻 pic.twitter.com/GADiDKpqLA — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) March 7, 2023

La secretaria de Salud, Maria Cristina Lesmes, respondió que "se realizó contrato para la compra de 300 ventiladores con la firma Turnkey Logistics Consultants SAS. con el respectivo cumplimiento de los requisitos y porque era la única empresa que, en su momento, en medio de las complejidades de la emergencia sanitaria, garantizó la entrega en el corto plazo".



Lesmes dijo que "ante el primer incumplimiento, como Secretaria de Salud inicié las gestiones con la red privada de prestadores de salud en el Valle del Cauca y con el Ministerio de Salud y Protección Social para garantizar la oferta de ventiladores suficientes en la medida que juntos íbamos construyendo capacidad de ampliación física y de talento humano".



Reseñó que "la firma contratada entregó 50 ventiladores de los que fue posible recibir 49, estos se sumaron a los 20 ventiladores portátiles y 158 mecánicos entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social, los 219 por la Unidad de Gestión del Riesgo; los 50 adquiridos por la Fundación Valle del Lili y un número inferior comprado por las otras clínicas privadas, logrando la capacidad de respuesta requerida por los vallecaucanos.



Para Lesmes, “no hubo pérdida de recursos y se evitó el gasto de más del 80 por ciento del valor del contrato que se hubiera generado recibiendo los ventiladores que ya no requería el departamento, debido a la gestión anteriormente descrita. Adicional a ello, se realizaron todos los procedimientos jurídico administrativos necesarios para recuperar el anticipo no ejecutado”.



Anotó la funcionaria que “el contratista incumplió, razón por la cual se siniestraron las pólizas y los aseguradores entregaron los recursos al departamento debidamente indexados. Es importante recalcar que la Gobernación del Valle del Cauca no puede recibir dos veces los recursos: de las aseguradoras y del contratista. Además, les corresponden a estos últimos, la acción de repetición, reportes y las jurídicas correspondientes”.



La Secretaria aseguró que denunció ante la Fiscalía General de la Nación (el 14 diciembre de 2021) a los representantes legales de la empresa por falsedad material en documento público con circunstancias de agravación punitiva, falsedad en documento privado, falsedad personal y otros delitos por establecer.

Frente a la información publicada en algunos medios de comunicación sobre las supuestas irregularidades en la compra de 300 ventiladores mecánicos para atender la emergencia por el Covid-19, la Secretaria Departamental de Salud se pronunció 👇https://t.co/w8fKBPFfc3 pic.twitter.com/UqtNxO1z81 — Secretaría de Salud de Valle del Cauca (@secsaludvalle) March 6, 2023

En el comunicado del departamento se asegura que “es importante advertir que no murió ningún vallecaucano por falta de Unidad de Cuidados Intensivos. No solo se salvó la vida de muchos vallecaucanos que lo requerían sino que también ofertamos nuestra capacidad instalada al resto del país. Lamento que la unidad investigativa del honorable representante a la Cámara Sánchez haya desechado a la Secretaría Departamental de Salud como fuente primaria en su investigación; hubiesen evitado desinformar al país con imprecisiones y falsedades.

