Un rifirrafe en redes sociales entre el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, y un ciudadano identificado como 'Sargento Chalá' pasó a la polémica.

Todo empezó por un audio publicado por el 'Sargento Chalá', en su cuenta de Twitter y el cual ha venido circulando en los últimos días con la voz del secretario Soler.



En la grabación se escucha al funcionario decir: "Tu sabes que yo hermanito (...) no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo, me lo cargo".



El audio continúa: "Todo el que se atraviese, empezando por el coronel, yo voy es de frente, tengo el pulmón el aire y voy con toda, yo no soy un niño jugando (...)",



Según Chalá, este fue una presunta intimidación por haber informado detalles de contratos de la Alcaldía, relacionados con la seguridad en el distrito.



El secretario Soler rechazó estas afirmaciones e indicó que el audio está editado fuera de contexto, con el ánimo de desinformar a la comunidad.



"Respecto a un audio que circula sobre una supuesta amenaza contra quien se hace llamar ‘Sargento Chala’, en redes sociales, me permito aclarar e informar: el audio corresponde a un aparte “editado” de un mensaje de voz en Whatsapp, enviado como parte de una “conversación privada” que sostuve hace dos semanas con un secretario de la Alcaldía de Cali, a quien considero mi amigo y hermano".



El funcionario continuó: "En ningún momento en el audio (ni en el editado, ni en el original) me refiero a atentar contra la vida o integridad de ninguna persona, ni menos a quien se hace llamar en redes sociales como ‘Sargento Chalá’".

Y anota: "La frase “me lo cargo” se expresó dentro del contexto de formulación de denuncias judiciales

ya radicadas con base en los múltiples atropellos a los derechos humanos y fundamentales que esta persona ha venido haciendo en mi contra -las cuales son de conocimiento del denunciado- y de ninguna manera connota una amenaza de muerte o de otra índole".



Soler indicó que denunció a la Fiscalía a la persona que lo cuestiona por injuria y calumnia desde hace seis meses y el audio fue anexado hace poco a ese proceso.

Comunicado oficial a la opinión pública del secretario Soler. Foto: Secretaría de Seguridad de Cali

El secretario concluye diciendo: "Al ser un audio de carácter privado, la Constitución y la ley exigen que ambas partes autoricen su divulgación, lo cual no fue autorizado de mi parte, ni menos para que lo sacaran de contexto. Ante esto, radiqué un derecho de petición al secretario con quien sostuve la conversación, para que especifique formalmente si fue él quien divulgó el audio y con qué intención lo hizo. De no ser así, estaríamos siendo objeto de interceptaciones ilegales, mal llamadas 'chuzadas'".



